今際之國2打破觀影紀錄 山下智久全裸演出掀熱議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本影集「今際之國的闖關者」第2季日前已上線，這次邀請日本男星山下智久演出全裸角色「梅花K」久間欣治，引起觀眾熱烈討論。（Netflix提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北28日電）影集「今際之國的闖關者」第2季上線就締造日本影集一週內最多觀看時數的新紀錄，並登上Netflix全球非英語影集第一名。男星山下智久全裸演出掀熱議，也分享保持好體態秘訣。

Netflix今天發布新聞稿，由山崎賢人、土屋太鳳主演的日本影集「今際之國的闖關者」第2季22日在Netflix上線，這次還邀請山下智久演出全裸角色「梅花K」久間欣治，引起觀眾熱烈討論。第2季上線就進入台灣、日本、美國、加拿大、巴西、法國等地的前10名榜單。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

土屋太鳳日前接受媒體訪問時曾說，跟山崎賢人的交情已經像是親戚，只要聊起來就會沒完沒了。2人在記者會上被問到想和誰成為闖關搭檔，土屋太鳳沒選山崎賢人，也讓山崎賢人笑說：「感覺好像被甩了。」

山崎賢人接受媒體訪問時也說，因知道要維持好身材很困難，很崇拜山下智久能維持好體態。他也笑說，山下智久在片場都光著身體，看了對方很多戲劇作品，很驚訝能親眼目擊本尊的裸體。山崎賢人甚至詢問到山下智久保持好身材的秘訣是吃雞肉。（編輯：張芷瑄）1111228