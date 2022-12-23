抱串流平台躲寒流 耶誕片單滿足漫威、星戰迷

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）耶誕節倒數，被寒流冷到不想出門，在家又想不到看什麼片單？串流平台Disney＋推出今年耶誕片單，無論是漫威迷、星戰迷或辛普森家庭鐵粉都能被滿足，享受溫馨的佳節氛圍。

漫威（Marvel）為耶誕節特別打造的特別節目「星際異攻隊：聖誕特別篇」（Special Presentation: The Guardians of the Galaxy Holiday Special），由「星爵」克里斯普瑞特（Chris Pratt）、螳螂女、火箭浣熊、格魯特等成員攜手演出。

故事講述為了幫星爵重溫人類的耶誕節，螳螂女與德克斯首次前往地球，綁架星爵兒時的偶像凱文貝肯（Kevin Bacon），想當做耶誕禮物給星爵驚喜。除「星際異攻隊」一如既往的搞笑無厘頭，作品中也充滿親情友情交織的溫馨。

星戰迷不可錯過的「LEGO星際大戰：聖誕特輯」（LEGO Star Wars Holiday Special）則是好玩又開心地慶祝天行者的傳奇，跨越時空將代表性的英雄和反派們混搭在一起，整部作品充滿節日氣氛和精神。

在特輯中，銀河系知名人物齊聚一堂，包括歐比王、安納金、尤達、韓索羅、阿丘、R2-D2、C-3PO等，攜手籌備有史以來最棒的佳節派對。

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名導提姆波頓（Tim Burton）監製的經典定格動畫長片「聖誕夜驚魂」（The Nightmare Before Christmas），也是熱門推薦。描述萬聖城世界首腦人物，也是最會嚇人的傑克史克林頓，意外闖進充滿愛與歡笑的美麗聖誕城，便決定仿照聖誕城的模式創造一個屬於萬聖城的耶誕節，並由他自己扮演耶誕老公公的角色。

爆笑動畫「辛普森家庭」今年也推出特別篇「辛普森與波伽利家庭歡慶聖誕」（The Simpsons meet the Bocellis in 'Feliz Navidad’），邀請義大利知名男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）跨界演出，與辛普森一家展開驚喜連連的空前跨界對唱，共度耶誕佳節。觀眾也能在Disney＋平台上觀賞辛普森家庭系列作品，自1989年問世後至今共33季全數內容。（編輯：陳政偉）1111223