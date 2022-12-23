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中華電OTT年度收視榜「我願意」拔戲劇頭籌

2022/12/23 12:20（12/23 13:19 更新）
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中華電信旗下MOD、Hami Video公布2022年度收視排行榜，Hami Video年度戲劇冠軍由獨家台劇「我願意」拔得頭籌。圖為「我願意」劇照。（絡思本娛樂製作公司提供）
中華電信旗下MOD、Hami Video公布2022年度收視排行榜，Hami Video年度戲劇冠軍由獨家台劇「我願意」拔得頭籌。圖為「我願意」劇照。（絡思本娛樂製作公司提供）
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（中央社記者江明晏台北23日電）中華電信旗下MOD、Hami Video公布2022年度收視排行榜，Hami Video年度戲劇冠軍由獨家台劇「我願意」拔得頭籌，平台影劇館觀影人次較前一年翻倍，戲劇跟動漫成長皆逾2倍。

中華電旗下MOD、Hami Video今天公布2022年度收視排行榜指出，Hami Video年度戲劇冠軍由獨家台劇「我願意」拔得頭籌，同時也替Hami Video帶來高流量，活躍用戶成長2成，顯見原創台劇受觀眾群喜愛，電影類別也成長4成以上。

根據Hami Video年度戲劇排行榜，前十大分別為「我願意」、「月水金火木土」、「村裡來了個暴走女外科」、「夏娃的醜聞」、「破案天才伽利略-禁忌的魔術」、「內科朴院長」、「尚食」、「邁向未來的10Count」、「魔咒情人」、「與君初相識」。

而MOD年度戲劇排行榜，前十大分別為「尚食」、「村裡來了個暴走女外科」、「星漢燦爛．月升滄海」、「破案天才伽利略禁忌的魔術」、「沉香如屑．沉香重華」、「幸福到萬家」、「月水金火木土」、「我願意」、「婚姻結業式」、「夏娃的醜聞」。

2022年Hami Video人氣動漫榜，由熱度延燒台日的SPY X FAMILY間諜家家酒，奪下收視排行第一，鬼滅系列第二部「鬼滅之刃遊郭篇」拿下第2名，年末話題度高的「鏈鋸人」自10月開播後熱度強，搶進年度排行前5名。（編輯：張均懋）1111223

影片來源：絡思本娛樂製作 Rosebud Production
#Hami Video
#MOD
#中華電信
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