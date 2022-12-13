哈利梅根紀錄片新預告 暗示王室為保護威廉而撒謊
2022/12/13 17:07（12/13 17:12 更新）
影片來源：Netflix
（中央社倫敦12日綜合外電報導）Netflix紀錄片迷你影集「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）今天釋出最後3集的預告片，片中哈利王子似乎表示，英國王室願意說謊以保護他的兄長威廉王子。
路透社報導，這部眾所期待的紀錄片前3集於上週播出，重點擺在英國小報媒體如何對待哈利王子（Prince Harry）與他的妻子梅根（Meghan），以及他們的關係如何因此受影響。
英國王室早已為新一波批評做好準備。哈利伉儷曾嚴厲抨擊若干王室成員，包括他的父親國王查爾斯三世（King Charles III）與王儲威廉王子（Prince William），最明顯的例子就是哈利與梅根去年接受電視名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）訪問。
影集前3集對英國王室而言沒有新的重磅消息，但Netflix在推特分享的後3集預告片中，哈利提到「制度性的情感操縱」。
哈利隨後又說：「他們樂於說謊來保護我哥，卻從不願意說實話來保護我們。」
梅根也在其中一個片段提到：「我不是被扔進狼群裡，我是被拿去餵狼。」
紀錄片最後3集將於15日播出。
白金漢宮已表示不會就這部影集置評。Netflix說，王室成員拒絕在影集內發表意見，但王室消息人士表示，不曾有人跟王室或威廉王子等王室成員的代表接洽。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1111213
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