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炎亞綸「我願意」擊敗朴敏英 姚淳耀嗨祝大家幸福

2022/12/13 13:48
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（中央社記者葉冠吟台北13日電）串流平台Hami Video今天公布2022年度點閱10大排行榜，戲劇部分，炎亞綸、姚淳耀主演的台劇「我願意」打敗韓星朴敏英的「月水金火木土」與日星福山雅治的「破案天才伽利略」奪冠。

Hami Video今年戲劇榜中，台劇表現相當亮眼。教主姚淳耀和教徒炎亞綸攜手發威，影集「我願意」獲得年度點閱冠軍；頹廢醫師蔡淑臻和小鮮肉朱軒洋主演的「村裡來了個暴走女外科」也僅次於韓劇「月水金火木土」位居第3；第4及第5則分別為韓劇「夏娃的醜聞」與日劇「破案天才伽利略－禁忌的魔術」。

姚淳耀透過製作單位分享，現在走在路上都會被觀眾喊：「教主好！」甚至會配上劇裡的手勢喊：「祝你幸福」，讓他才赫然驚覺一部戲能夠深植人心，觀眾都非常入戲，真的太可愛了，「我會想幫他們加持，祝大家幸福！」

對於主演影集點閱打敗日韓劇，炎亞綸也開心表示：「能夠在這麼好的平台上與各地影視作品一起在平台上，讓觀眾做每一天晚上娛樂時間的選擇，觀眾的幸福指數很高」。炎亞綸認為影集能在各平台與榜單脫穎而出，對幕前幕後團隊都是很大鼓勵，希望觀眾能夠繼續支持台灣與炎亞綸。

炎亞綸今年不論是在戲劇、主持與音樂領域都繳出亮眼成績，網友好奇他去哪裡加持？運勢簡直旺到極點，剛結束演唱會的他坦言：「珍惜每一項工作，每一次工作都是百分百投入，無論每項工作都盼能有突出表現，讓大家每一次看到我都有所進步。」（編輯：屈享平）1111213

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