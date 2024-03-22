法國參院否決歐盟加拿大經貿協定 衝擊馬克宏政府

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（中央社巴黎22日綜合外電報導）法國參議院昨天以壓倒性票數否決歐盟與加拿大之間的全面經濟貿易協定（CETA），這對法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的政府造成沉重打擊。

法新社報導，歐盟與加拿大的全面經濟貿易協定自2017年起暫時生效，但需要所有歐盟成員國批准才能全面生效。

支持人士表示，由於這項協定，2017年至2023年法國對加拿大的出口成長33%，進口增加35%。

但也有很多反對聲浪，特別是食品安全問題，批評人士說，加拿大對於基因改造生物、荷爾蒙、殺蟲劑和除草劑的管理較為鬆散。

CETA於2019年在法國下議院國民議會獲得通過，要完成國內批准程序仍需上議院參議院的表決支持，但馬克宏所屬政黨和他的盟友在參議院明顯屬於少數。

參議院昨天進行表決，以211票反對、44票贊成的結果否決協定。

法國政府尚未宣布會如何處理這個局面，但有一種選擇是把這項協定帶回國民議會進行新的辯論和投票。

反對CETA的法國共產黨議員指出，他們希望儘快在5月30日將該協定重新列入國民議會議程。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1130322