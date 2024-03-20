習近平傳5月訪法會馬克宏 貿易將成主議題

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（中央社北京／巴黎20日綜合外電報導）外交消息人士指出，貿易將是中國國家主席習近平5月與法國總統馬克宏會談議程上的重要事項。在歐洲聯盟和中國緊張情勢加劇之際，這將是習近平5年來首度訪問歐洲。

路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）去年訪問北京時受到異常奢華的接待，分析人士認為這是中國拉攏歐盟主要國家抗衡美國的跡象。

但是從那時候起，雙邊關係因貿易問題而籠罩陰霾。巴黎支持歐洲聯盟執行委員會（European Commission）針對中國進口電動車展開反補貼調查；中國電動車在歐盟巿場占有優勢，對當地業者構成威脅。法國去年12月針對消費者購買歐洲生產的電動車實施補貼。

中國因而於今年1月對歐盟輸入中國的白蘭地展開反傾銷調查，此舉被認為是針對法國。據中國海關統計，進口的歐盟白蘭地99.8%產自法國。

不願意具名的一位法國外交消息人士告訴路透社：「會在貿易議題上傳達出堅定訊息。」

「真的不知道11月美國大選以後的前景可以如何指望，所以我們必須在優先議題上往前走下去。」

中國外交部沒有立即回應置評請求；艾里賽宮（Elysee Palace）拒絕就此評論。

該名法國外交官表示「保持最高層能夠對話」有其重要性，並強調有必要針對中國在烏克蘭、台灣海峽和南海議題上的立場傳達「堅定」訊息。

法國官員去年試圖影響北京就烏克蘭戰爭向俄羅斯施壓，並且希望中國減少對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的支持。

由馬克宏的最高外交政策顧問伯納（Emmanuel Bonne）主導的相關工作迄無成效，但是巴黎相信可以在俄烏衝突中成為一股平衡的力量。中國外交部長王毅上個月曾在巴黎會晤馬克宏和伯納。

習近平1月曾在影片中致詞慶祝中法建交60週年時期許雙方「以中法關係的穩定性應對世界的不確定性」，並強調兩國在綠色產業和清潔能源等新興領域的合作潛力。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1130320