法記者：歐中關係難回溫 台灣重要性已成國際共識

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（中央社記者曾婷瑄巴黎特稿）中國近來大張旗鼓，盼藉法國和中華人民共和國建交60週年拉攏法國，融化冰凍的雙邊關係。然而法國記者董尼德向中央社分析，台灣重要性已成國際共識，歐盟將不再對北京言聽計從。

回顧過去60年，中國經濟、政治環境劇變，與西方的權力關係隨之扭轉；世界局勢也在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄烏戰爭、中東危機、台海和南海緊張的框架下充滿不確定性。

同一時間，剛經歷大選的台灣，國際能見度顯著增加，全球對台灣重要性及民主的成功故事更是前所未有的關注。

2024年，在台灣新總統上任、歐洲議會選舉、巴黎奧運、美國大選等國際事件下，必將是關鍵一年。

台法與台歐關係續寫新頁

去年法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）因「法國不該在台灣議題上做美國附庸」一說遭盟友抨擊，凸顯對台國際共識已然形成。

前法新社（AFP）駐北京記者暨「中國：虛幻無實的天朝帝國」等書作者董尼德（Pierre-Antoine Donnet）3日接受中央社專訪，分析台、法、中關係走向。

董尼德指出，馬克宏失言事件後，台法關係再出現幾個轉捩點，如任命法國駐台代表龍燁（Franck Paris），「很具象徵意義。他曾服務於總統府，為馬克宏親信；任命絕非巧合，而是台法升溫的訊號。」

不僅法國，歐盟也已意識到與中國間的貿易和地緣戰略裂痕及台灣重要性。董尼德說，「台灣重要性面向多元，包括半導體以及戰略關鍵地位」。換言之，法國和歐盟如今已完全了解，若台灣落入北京之手，半個太平洋都可能成為中國囊中物。

法中與歐中關係回不去了？

60年前，法國在總統戴高樂（Charles de Gaulle）領導下，成為第一個與中國建交的西方強權，除時值美蘇冷戰，法國開拓外交獨立道路的企圖外，也因對中共政權「千年文化大國」抱有美好幻想。

60年後的今天，國際局勢丕變，中國已非從前，尤其在經濟層面，COVID-19疫情更讓歐洲和法國強烈意識到對中國經濟的過度依賴。

在產業層面上，歐盟也發現和中國的競爭並不公正，因而啟動「反補貼」和「反傾銷」調查。「整體來說，中國面具掉了。法國等國對中國曾有幻想、過於天真，假象一個個幻滅，法國與其盟友如今都意識到，他們正面對北京的威脅」，董尼德觀察。

仍具吸引力的中國市場？

話雖如此，中國這塊市場仍具吸引力，法中貿易絡繹不絕。對此董尼德分析，法國不可能不跟中國做生意，「但在某些產業，貿易交流的策略已完全改變」，包括法國去年8月宣布，將針對入股戰略企業和礦業的外資進行審查。

另外，在中國經商已越發困難，不僅中國經濟近來面臨重大困境，外資也因最新的「反間諜法」而喊停中國業務。「過去數十年中國市場是外資天堂的幻象已徹底結束，外資撤離潮可觀；北京不會發表這些數據，會臉上無光。」

法國汽車製造商斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）去年就表示，重心將轉往印度，不僅印度人口超越中國，且印度比中國市場更開放，也不易被控制。

歐盟對北京不再言聽計從

相較戰狼外交，北京去年起放軟身段，盼拉攏歐洲。台法關係是否會受到60週年影響，董尼德認為，雖在世界局勢時刻變動的現在，一切都難預測，「不過台法和台歐關係將繼續深化，當然眼下不會承認中華民國，但可見逐漸前進的過程。」

他分析，若習近平現在對台發動軍事攻擊，解放軍必輸；台灣很可能藉機宣布獨立，「此時將有很多國家會承認台灣為獨立國家，這是習近平不能承擔的風險。」

董尼德告訴中央社，「歐盟多次明言，台灣穩定是不可或缺的，由此可看出歐盟對北京態度已有轉變；換言之，沒有一個歐盟大國會再對北京言聽計從。」

法中建交60週年為重啟關係契機？

法中冷卻的關係是否會因為60週年雙邊一系列的聲明和交流而再次熱絡？對此董尼德的看法是否定的。

他指出，「法中建交60週年的當天，馬克宏既不在巴黎更不在北京，而是在印度，這是強烈象徵！」

董尼德分析，馬克宏多次公開稱印度是法國重要的戰略夥伴，並軍售印度強化國防。「雖目前沒有取代中國的可能性，但印、中對比強烈：一邊是極權政體，另一邊則是雖有缺陷但仍有效運作的民主，選擇非常明顯。」

習近平即將訪法，據內部消息可能為3月初。儘管仍未確定雙方會面交談的議題，但董尼德認為，馬克宏會藉機讓習近平明白，「法國和其歐洲盟友將不會再對中國威脅讓步。」

法國的「於此同時」外交策略

在北大西洋與印太軸心逐漸連結的國際脈絡下，法國參與的北大西洋公約組織、歐盟和七大工業國集團（G7）這一兩年對北京的立場都逐漸強硬，公開形容中國為「體制敵手」、「國際秩序威脅」。

不過，法國面對北京的立場也充滿馬克宏「於此同時」的外交特色。在嚇阻的同時，法國仍和對方保持彬彬有禮的關係，強調中國是氣候變遷、發展中國家債務等跨國議題上不可缺少的對話者。

「於此同時」，或當代中國研究學者藍可（Emmanuel Lincot）與米利耶（Paco Milhiet）所稱的「聲東擊西」戰略，也涵蓋對台政策，包括開設台灣駐普羅旺斯辦事處，及馬克宏親自力邀輝能於法北設立電池大廠等。

藍可和米利耶分析，這是法國想要出奇不意的外交作戰方針：拉攏印度、印尼、孟加拉和斯里蘭卡以推進印太戰略；甚至罕見地向蒙古、烏茲別克、哈薩克斯坦示好，在俄中霸權的邊緣強化堡壘，「法國對中國既合作又競爭的途徑，迫使巴黎展現更多的靈活性與創意。」（編輯：陳慧萍/高照芬）1130214