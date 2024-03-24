巴勒斯坦紅新月會：以色列又圍2座加薩醫院

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（中央社開羅24日綜合外電報導）巴勒斯坦紅新月會表示，以色列部隊今天圍困另外2座加薩走廊醫院，使醫療團隊困於猛烈砲火下。以色列則表示，在加薩走廊主要西法醫院持續發生的衝突中，抓獲480名武裝分子。

路透社報導，加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭已持續5個多月，以軍稱當地醫院經常被巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）當作基地或藏匿武器的據點。哈瑪斯和醫療人員否認這項說法。

巴勒斯坦紅新月會（Palestine Red Crescent Society）表示，當以色列戰車突然退回南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）的阿瑪爾醫院（Al-Amal Hospital）和納瑟醫院（Nasser Hospital）周圍時，1名巴勒斯坦紅新月會工作人員在猛烈的轟炸和砲火中喪生。

巴勒斯坦紅新月會發表聲明表示，以色列裝甲部隊封鎖了阿瑪爾醫院，並在附近推平大面積土地。巴勒斯坦紅新月會還說：「我們的所有團隊目前都處於極度危險中，完全動彈不得。」

巴勒斯坦紅新月會指出，以色列部隊現在要求所有工作人員、病患和流離失所的人們從阿瑪爾醫院撤離，並向該地區發射煙幕彈，迫使建築內的人員離開。

以軍表示，其部隊正在打擊被當作武裝分子聚集點的甘尤尼斯「基礎設施」。哈瑪斯否認將醫院用於軍事目的，並指責以色列對平民犯下戰爭罪。

哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部指出，以軍已控制加薩市（Gaza City）北部的西法醫院（Al-Shifa Hospital）一週，並拘留數十名病患和醫療人員。

加薩走廊衛生部表示，在長達5個多月的以哈戰爭中，加薩走廊至少有3萬2226人死亡。

加薩走廊衛生部發布聲明指出，過去24小時內至少有84人喪生，自哈瑪斯去年10月7日對以色列發動攻擊以來，加薩走廊已有7萬4518人受傷。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1130324