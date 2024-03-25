加薩北部瀕臨饑荒 聯合國機構控以色列禁運援助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加薩走廊24日綜合外電報導）聯合國巴勒斯坦難民機構今天表示，以色列已明確禁止向饑荒危機最劇的加薩（Gaza）北部運送援助物資。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）在社群平台X貼文說：「我們眼睜睜地看著悲劇上演，以色列當局卻告知聯合國，他們將不再准許載運糧食的UNRWA援助車隊進入（加薩）北部。」

「這令人難以置信，在人為造成的饑荒期間故意阻撓拯救人命的人道援助。」

以色列軍方官員今天在一場會議中，向UNRWA傳達這項決定；在此之前，他們已兩度以書面否決讓援助車隊進入加薩北部。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日對以色列南部發動前所未見的攻擊，掀起雙方戰爭，讓加薩陷入嚴峻的人道危機。

上週，一項聯合國支持的糧食安全評估警告說，除非採取緊急的干預行動，否則加薩北部料將在5月前發生饑荒。

自1月29日以來，UNRWA就無法將糧食運送到加薩北部。

聯合國人道事務與緊急援助負責人葛瑞菲斯（Martin Griffiths）今天表示， UNRWA「是加薩人道援助行動的核心」。

他補充道：「阻撓運送糧食的援助車隊進入（加薩）北部的決定，只會讓數以千計民眾更接近饑荒。」

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，阻止UNRWA運送援助，「就是剝奪飢民活下去的能力」。

UNRWA多名工作人員被控參與哈瑪斯去年對以色列的攻擊行動，以色列將這個聯合國機構稱作是「哈瑪斯的幌子」。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130325