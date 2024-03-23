美在聯合國安理會提議加薩停火 遭俄中否決

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（中央社紐約聯合國總部22日綜合外電報導）俄羅斯和中國今天在聯合國安全理事會中，否決了美國主導有關加薩（Gaza）停火的決議草案。

法新社報導，以色列主要盟友美國否決先前的停火訴求後，提出上述決議草案，希望安理會支持「立即和持續停火的必要性」，並首度譴責哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列的襲擊。

俄羅斯和中國在安理會執行否決權，阿爾及利亞也投票反對，蓋亞那棄權；其他11個安理會成員國投票支持，包括安理會常任理事國的法國和英國。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vasily Nebenzia）表示，決議草案文本無助於遏制以色列，並嘲笑華府在「加薩幾乎從地球表面消失」後談論停火。

根據以色列官方數據，哈瑪斯去年10月7日對以色列發動有史以來最致命襲擊後，造成1160多人喪生，其中大多為平民，並擄走約250人作為人質，據信其中130人仍留在加薩，包括33人可能已經死亡。

以色列隨即展開攻擊報復，根據加薩衛生部統計，已造成約32000人死亡，其中多數為平民。此外，聯合國警告在加薩地區即將出現飢荒。（譯者：徐睿承）1130323