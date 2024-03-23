以色列掃蕩加薩西法醫院 稱擊斃170多名武裝分子

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（中央社耶路撒冷23日綜合外電報導）以色列軍方今天表示，以軍在加薩走廊主要醫院之一西法醫院進行長達數天掃蕩後，已殺死170多名武裝分子。

路透社報導，以色列軍隊18日凌晨進入位於加薩市（Gaza City）的西法醫院（Al-Shifa Hospital），並一直在複雜龐大的院區中進行地毯式搜索。

以色列軍方指稱，這座醫院與一個地道網相通，而統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）和其他巴勒斯坦武裝分子利用這個地道網作為基地。

以色列軍方表示：「目前為止，我方已在院區消滅了170多名恐怖分子，盤問了800多名可疑人士，並找到許多武器和恐怖行動基礎設施。」

在哈瑪斯與以色列開戰前，西法醫院是加薩走廊最大醫院，現在則是加薩北部少數仍在運作的醫療機構之一，即使只是局部運作也算在內。此外西法醫院持續收容流離失所平民。

以色列軍方21日說，到目前為止，已有350多名哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織好戰分子被拘留在西法醫院，是自去年10月開戰以來同時被捕人數最多的一次。

哈瑪斯和西法醫院的醫護人員否認這座醫院用於軍事目的，或用於庇護武裝分子。

最近幾天哈瑪斯發言人曾表示，以色列前幾次聲明中宣布的死者並非戰士，而是病患和無家可歸平民，指控以色列犯下戰爭罪。

以色列軍方則說，他們是在防止西法醫院裡的平民、病患和醫護人員受到傷害。以軍在當地戰鬥中已失去2名士兵。

路透社無法進入醫院來核實雙方說法。

以色列去年11月首次出兵突襲西法醫院時遭到嚴厲批評，當時以軍發現數條地道，並稱這些地道被哈瑪斯用作指揮和控制中心。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1130323