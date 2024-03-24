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哈瑪斯稱以色列殺害19名待援平民 以軍否認指控

2024/3/24 02:55
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（中央社加薩走廊23日綜合外電報導）哈瑪斯治下的加薩當局表示，以色列今天開火殺害19名在援助站等待領取物資的平民，以色列軍方則否認上述指控。

法新社報導，上述指控一旦獲得證實，將成為加薩平民尋求援助時遭殺害的系列案件中的最新一起。

哈瑪斯當局的媒體辦公室稱，這起攻擊事件共造成19人死亡、23人受傷。加薩衛生部表示，罹難者「在等待援助卡車」之際，遭到「以色列占領軍戰車的炮火和砲彈」攻擊。

以方則否認向平民開火。

以國軍方透過聲明稱，「有關（以色列軍隊）攻擊援助車隊中數十名加薩人的報導並不正確。」

「初步調查結果顯示，車隊並未遭到空襲，也沒有發現（以國）部隊向援助車隊人員開槍的事件。」

法新社記者目睹多名加薩人湧入阿里醫院（Al-Ahli hospital），他們的身上有明顯的血跡，還有至少1人是被驢車送至醫院。（譯者：施施）1130324

#以色列
#法新社
#哈瑪斯
以巴衝突
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