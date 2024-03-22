推動停火 布林肯：以色列在拉法軍事行動會是錯誤

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（中央社開羅21日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，以色列打算在加薩（Gaza）最南端城市拉法（Rafah）進行重大軍事行動，這會是個「錯誤」，並說「有可能」達成停戰協議。

以色列情報機構負責人明天將於卡達（Qatar）與美國和埃及情報首長見面。布林肯表示，在卡達進行的停火與釋放人質談判的「分歧正在縮小」。

布林肯在開羅（Cairo）與埃及外長的聯合記者會中表示：「要實現這一目標很困難，但我相信仍有可能。」

布林肯也表示，相較以色列計劃在拉法發動重大軍事行動，其實「會有更好的方式來因應哈瑪斯（Hamas）構成的持續性威脅」。

全球對於以色列即將向拉法發動地面攻擊的關切升高。地處埃及邊境的拉法，有150萬巴勒斯坦人在此避難，他們大多數是流離失所的民眾。

布林肯表示，地面攻擊「沒有必要」，而且「聚集在拉法的平民已無處可躲避危險」。

布林肯續道：「這涉及一個錯誤的選擇…無須進行大規模地面行動，就可以有效地對付哈瑪斯。」

埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）呼應「停火並釋放人質和受拘留者」的呼籲，並「在這前所未有的局勢下，緊急加強援助行動」。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1130322