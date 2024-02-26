尼坦雅胡誓攻加薩拉法 軍方提撤離平民計畫

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（中央社加薩26日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡表示，有必要對加薩走廊南部城市拉法採取地面攻勢，才能取得對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的「完全勝利」；對此，以色列軍方今天提出從加薩「撤離」平民計畫。

法新社報導，外國政府和援助組織一再表示，攻打拉法（Rafah）的行動恐造成大規模平民傷亡。拉法聚集約140萬巴勒斯坦人，其中多數是從加薩其他地區逃到此地，而拉法也是透過鄰國埃及運送急需援助物資的入口點。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天發布聲明指出，以色列軍方「向戰時內閣提交從加薩戰區撤離民眾的計畫，以及即將執行的行動計畫」。

聲明並未說明如何撤離平民、或將平民撤離到何處的細節。

埃及官方媒體指出，這一消息是埃及、卡達和美國「專家」在卡達首都杜哈（Doha）會談後發布。以色列和哈瑪斯（Hamas）代表也參與了會談，這是在穆斯林齋月之前確保休戰的最新努力。

以色列的盟友美國表示，持續的斡旋行動在停火和釋放人質兩方面達成了「諒解」；而哈瑪斯消息人士指出，哈瑪斯堅持要求以色列撤軍。

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但尼坦雅胡表示，對拉法發動地面攻勢，將可讓以色列在數週內取得「完全勝利」。

他告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS）：「如果達成（停火）協議，就會有所延宕，但是那（指對拉法的軍事行動）將會發生…如果沒有協議，我們無論如何都會這麼做。必須得做，因為我們目標取得完全勝利，而完全勝利近在咫尺，不是幾個月後，而是幾週後，一旦我們展開軍事行動。」（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1130226