傳美擬制裁侵害人權以軍單位 以總理稱反對到底

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（中央社耶路撒冷21日綜合外電報導）在媒體報導華府正計劃採取行動，要對侵犯人權的以軍單位實施制裁後，以色列總理尼坦雅胡今天表示，他會力抗以侵犯人權為由對任何以色列軍方單位的制裁。

美國新聞網站Axios昨天披露，華府正打算對以色列在約旦河西岸執行任務的「猶太永恆營」（Netzah Yehuda）實施制裁；以色列軍方稱不知有這類措施。

路透社報導，美國19日宣布一系列與以色列在約旦河西岸屯墾有關的制裁，是美國對尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政策愈來愈失望的最新信號。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）19日表示，他已就以色列被控違反一系列美國法律做出「判定」；美國相關法律禁止向犯下嚴重侵害人權的個人或部隊提供軍事援助。

尼坦雅胡透過聲明說：「如果有人認為他們可以對以色列國防軍（IDF）所屬單位施予制裁，我將竭盡所能力抗之。」

以色列戰爭內閣成員、中間派前參謀總長甘茨（Benny Gantz）今天也透過聲明指出，他已與布林肯談過，並要求對方重新考慮此事。

美國國務院則表示，布林肯與甘茨、以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant ）討論關於以色列安全、確保加薩衝突不蔓延、雙方必須立即停火及需增加對加薩平民的人道援助；國務院聲明裡沒提到對以軍制裁一事。

甘茨說，任何這類制裁都是錯誤作法，因為這會傷害以色列在戰爭時期的合法性，且制裁也不合理，因為以國本身擁有獨立司法系統，以及一支遵守國際法的軍隊。

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紐約時報指出，「猶太永恆營」是為遵守嚴格宗教規範、要求男女分隔的極端正統猶太男性所設立，過去就屢被控對約旦河西岸的巴勒斯坦人施暴。這個營也吸收來自約旦河西岸的強硬民族主義以色列屯墾者。

這個單位其中一項令人髮指的暴行是2022年1月突擊一座村莊時弄死78歲的巴勒斯坦裔美國男子歐瑪（Omar Abdelmajed Assad）。歐瑪當時被猶太永恆營扣留、上銬並堵住嘴，驗屍報告顯示他死於壓力誘發的心臟病，肇因於扣留期間受到的傷害。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1130422