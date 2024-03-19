布林肯將再訪中東 目標達成加薩停火人質獲釋

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（中央社馬尼拉19日綜合外電報導）美國國務卿布林肯本週將訪問中東，目標達成以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯之間的停火協議，並確保被哈瑪斯扣押的以色列人質獲釋。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）訪問菲律賓期間說，他此行將會見沙烏地阿拉伯和埃及高層，目的是「討論區域持久和平的正確架構」。

他與沙國和埃及官員商討的主題將會包括對加薩提供更多人道主義援助以及加薩戰後規劃。

布林肯說：「有人道主義援助需求的加薩人比例高達百分之百。」他還說，以色列優先向那些有迫切需要的人提供援助「絕對義不容辭」。

全球飢餓監測機構「糧食安全階段綜合分類」（Integrated Food Security Phase Classification）表示，加薩走廊部分地區極度缺糧，已經超過饑荒的等級，如果不立即停火並向因戰事而被切斷地區大量運入糧食，大規模死亡將迫在眉睫。

布林肯還說：「我們也已經讓以色列明白，為加薩制定衝突結束時的計畫，這極其重要。我們希望衝突儘快結束，計畫要符合以色列自衛需求，並可確保永不重演去年10月7日那種事。 」

以色列表示，隨著全球要求解決加薩走廊日益嚴重飢餓問題的壓力越來越大，將試圖從不同入境點讓人道主義援助物資「淹沒」加薩走廊。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1130319