哈瑪斯稱開羅會談毫無進展 以哈休戰前景不明

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（中央社開羅8日綜合外電報導）儘管埃及媒體稍早報導，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）就加薩走廊停火問題在開羅舉行會談，取得「重大進展」。但哈瑪斯官員今天說，會談毫無進展。

路透社報導，以色列、卡達及美國的代表團都參與了這項會談。

巴勒斯坦平民死亡人數高得令人難以接受，加上以色列為了消滅哈瑪斯，在人口稠密的加薩走廊（Gaza Strip）展開軍事行動，進而引發人道主義危機，西方大國對此已表示義憤難平。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）6日抵達埃及後，以哈雙方的談判團隊也在昨天抵達開羅。伯恩斯的到來顯示美國要求達成休戰協議的壓力與日俱增。協議若順利談成，有助釋放被關在加薩的人質，並向受戰爭波及的平民提供援助。

要求匿名的哈馬斯官員告訴路透社，「占領的立場不變，因此，這場開羅會談了無新意，迄今未達成任何進展」。

以色列過去6個月對哈瑪斯發動攻擊，致使加薩地區飽受戰火摧殘、230萬巴勒斯坦人民無家可歸，甚至有許多人瀕臨饑荒。以色列正審慎樂觀地看待這一場休戰談判。

以色列外長卡茲（Israel Katz）上週末在耶路撒冷表示，這場開羅會談是去年11月以哈達成休戰協議以來，最接近達成協議的一次。根據上次的休戰協議，哈瑪斯釋放了數十名人質。

埃及媒體「開羅新聞」（Al Qahera）昨天報導，以哈就加薩走廊停火問題在開羅舉行的會談，已取得「重大進展」。具官方色彩的開羅新聞引述埃及高層人士透露，停火協議裡「幾個爭議點取得重大進展」。（譯者：洪啟原/核稿：劉淑琴）1130408