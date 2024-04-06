伊朗駐敘使館遇襲後恐發動攻擊 美國高度警戒

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國官員今天表示，美國處於高度警戒狀態，準備因應伊朗在以色列襲擊伊朗駐敘利亞大使館後，可能針對以色列或美國在中東地區的資產發動攻擊。

路透社報導，這名官員說，「我們絕對是處於高度警戒狀態」，證實了美國有線電視新聞網（CNN）的報導。CNN指出，攻擊行動可能會在未來一週發生。

疑似以色列戰機1日轟炸伊朗駐大馬士革大使館，造成一名伊朗軍方指揮官死亡，這表示以色列與區域敵國的戰爭情勢大幅升級。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）表示，有7名伊朗軍事顧問死於這場空襲，包括旗下的精銳外國間諜和準軍事部門「聖城部隊」（Quds Force）的資深指揮官札赫迪（Mohammad Reza Zahedi）。

伊朗表示，伊朗保留「採取果斷回應」的權利。

美國總統拜登昨天與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話時談到伊朗的威脅。拜登政府一名高階官員說：「從那之後，我們的團隊一直保持定期與持續的聯繫。美國全面支持以色列防禦伊朗威脅。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1130406