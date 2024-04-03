駐敘領事館建築遇襲 伊朗矢言報復以色列

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（中央社德黑蘭2日綜合外電報導）以色列昨天發動空襲，造成7名伊朗革命衛隊成員死亡，其中兩人是將領，並摧毀駐敘利亞首都大馬士革的領事館附屬建築。伊朗今天警告其宿敵以色列將採取報復行動。

法新社報導，以色列不願對昨天攻擊大馬士革行動發表評論。加薩戰爭以及黎巴嫩、敘利亞、伊拉克與葉門背後有伊朗撐腰的團體涉及的暴力行動，已導致中東地區關係緊張，以色列這場攻擊進一步加劇局勢。

伊朗國營媒體報導，德黑蘭大使說，以色列的F-35戰機發射了6枚飛彈，將伊朗駐敘利亞大使館旁邊的5層領事館建築夷為平地，造成13人死亡。

這棟建築在爆炸之中變成斷垣殘壁，附近建築的窗戶破碎，停在大馬士革綠樹成陰的高檔郊區路邊的車輛也被燒毀。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）矢言將讓以色列受到「我們勇士的懲罰，我們將讓他們對這起罪行與其他行為感到後悔」。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）譴責這起攻擊，稱這「明顯違反國際規定」，「不會沒有獲得回應」。

敘利亞的盟國俄羅斯指控以色列尋求透過這場攻擊「加劇」中東衝突，莫斯科特使在聯合國安全理事會會議上又說，以色列對敘利亞的攻擊是「令人無法接受的」。

伊朗駐聯合國使節團警告，這場攻擊「可能引發更多涉及其他國家的衝突」，並要求安理會「譴責這個無理的犯罪行為」。

伊朗說，這場攻擊造成7名伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）成員身亡，包括聖城部隊（Quds Force）外國作戰部門的兩名指揮官。路透社報導，這是迄今對伊朗在敘利亞利益的最重大攻擊之一。

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然而，美國今天警告伊朗不要報復針對伊朗駐敘利亞大使館的襲擊行動，並告訴聯合國安理會，美國沒有獲得有關這場攻擊的事先警告。德黑蘭將這場攻擊歸咎於華府盟友以色列。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）說：「我們會毫不猶豫地保衛我們的人員，並再度向伊朗與其代理人發出事先警告，不要利用這種情況恢復對美國人員的攻擊。這是我們沒有涉及或事先知情的攻擊。」（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1130403