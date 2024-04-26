蘋果手機跌出中國市占前三 高端機市場競爭加劇

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（中央社記者張淑伶上海26日電）今年第一季，蘋果被擠出中國智慧型手機市場的前3名，出貨量年降6.6%。陸媒分析指出，失去寶座不是最嚴重的，蘋果最該警惕的是中國品牌在高端手機市場上的競爭力。

陸媒第一財經報導，根據國際數據公司IDC發布的最新報告，第一季中國智慧型手機市場銷量前3名是榮耀、華為、OPPO，分別占17.1%、17.0%以及15.7%。蘋果出貨量年減6.6%，市占為15.6%。

中國國產手機廠商的反撲成為了蘋果在這一季下滑的主要原因。儘管蘋果不斷進行調價促銷，但面臨競爭的挑戰和壓力日益增大。華為Mate 60系列與nova 12系列的全面回歸讓華為第一季年增110%，而榮耀和OPPO則分別依靠Magic 6系列和Find X7打開了銷售局面。

報導說，在業內看來，讓蘋果警惕的，從來不是被擠下第一的位置，而是來自於對手們對高端市場的覬覦。隨著華為的回歸，市場開始出現明顯變化，尤其是高端市場。

IDC中國研究經理郭天翔統計了中國智慧型手機第一季600美元以上市場的變化。雖然蘋果依然是主力產品，但華為市占由去年同期的13.1%上升到20.5%，榮耀由3.8%上升到8.5%，這一信號也在其他安卓手機品牌身上出現。

5年前，中國國產品牌已逐步切入高端市場，但單一國產品牌和個別機型還很難衝擊蘋果在高端市場的地位。不過，報導認為，從過去幾年的技術發展來看，不管是操作系統、AI應用還是硬體的折疊屏、鏡頭，甚至是衛星技術、計算攝影，中國品牌正在形成合力，試圖從整體上改變消費者對於國產高端機的既有印象。

據GfK中國手機零售監測數據顯示，去年第三季，國產手機市場的均價已達人民幣3480元（約新台幣1萬5312元），相較之下，2019年均價還在2685元。雖然這一數據與蘋果iPhone的均價仍有差距，但顯示中國廠商已經把更多的精力投入到中高端市場。（編輯：周慧盈）1130426