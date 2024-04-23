研調機構：蘋果iPhone中國首季出貨量滑降19%

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（中央社北京23日綜合外電報導）根據研調機構Counterpoint數據，蘋果iPhone今年首季中國出貨量滑降19%，創下2020年以來最差表現。在對手華為推出新產品後，蘋果高階手機市場的霸主地位面臨壓力。

路透社報導，蘋果iPhone今年首季中國市占率從去年同期的19.7%滑降至15.7%，幾乎快被華為追上。華為同期銷售量大幅攀升70%。

蘋果今年首季中國市占率退居第3名，龍頭寶座拱手讓給對手Vivo。自華為分拆獨立的大眾市場品牌榮耀市占率名列第二。緊追蘋果之後的是華為，市占率從去年同期的9.3%攀升至15.5%。

Counterpoint分析師林科宇（Ivan Lam）在新聞稿中表示，華為重返市場對蘋果在高階手機市占率直接帶來衝擊；此外，蘋果手機的換機需求也不如前幾年。

蘋果第1季祭出折扣以吸引消費者的青睞，其中包括補助iPhone特定機型高達1300元人民幣。

華為繼8月推出Mate 60系列後，上週發表了Pura 70系列。

Mate 60被視為華為重返高階市場代表作，這款手機內含中國製先進晶片，而被視為成功突破美國封鎖的象徵。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）21日聲稱華為旗艦手機的晶片不如美國晶片先進，還說從這點可以看出美國的管控措施發揮作用。

加拿大研調公司TechInsights預估，中國今年整體智慧手機出貨將突破5000萬支，包括Pura 70系列1000萬支。華為市占率則將從2023年的12%攀升至19%，躍居第一。

根據Counterpoint，中國首季智慧型手機市場成長1.5%，連續2季呈現正成長。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1130423