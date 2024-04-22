美商務部長：華為晶片技術落後數年 不如美國先進

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今天表示，中國華為公司的Mate 60 Pro手機所使用晶片並不如美國晶片那麼先進。她認為，這顯示美國對華為的出口管制正在發揮作用。

華為自2019年以來就被列入美國貿易黑名單，去年8月華為推出採用先進晶片的新機Mate 60 Pro，令業界和美國政府都感驚訝。儘管華府一直致力削弱中國有關先進半導體的生產能力，但Mate 60 Pro仍被視為是中國技術復活的象徵。

華為這款手機的發布時機，正值雷蒙多在中國訪問期間。許多人認為這是對雷蒙多的一種輕蔑，但雷蒙多在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）訪問時駁斥這一觀點。

她說：「這代表美國的出口管制正在發揮作用，因為（華為）這晶片差多了…比我們美國晶片落後好幾年。我們擁有世界上最先進的半導體，中國沒有。」

由於擔心先進半導體晶片會被用於增強中國軍事能力，華府多年以來竭力封鎖，不讓北京取得先進晶片及生產設備。

華為是美中科技戰的象徵，美方擔心華為可能用其設備監視美國人，商務部要求美商對華為出口時必須申請得來不易的許可證。華為於2019年被列入所謂的「實體名單」。

但目前包括英特爾（Intel）等晶片供應商已經取得價值數十億美元的許可證，可繼續售貨給華為。華為本月推出首款人工智慧筆記型電腦，採用英特爾晶片，惹怒美國共和黨內對中國強硬派。

當雷蒙多被問到她對大企業的態度是否足夠強硬時，她斷然表示：「我要求企業須和任何人一樣承擔責任。」

她在節目中說：「當我告訴他們（晶片廠商）不能向中國出售半導體時， 雖然他們不喜歡這樣，但我還是這樣做了。」

華為這款手機也促使拜登政府進行審查，以了解晶片背後的相關細節，這是中國迄今為止生產的最先進半導體，但目前公布的審查細節卻不多。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1130422