政治正確本土抬頭 紐時：蘋果在中國黃金時代結束

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（中央社台北26日電）蘋果公司的iPhone手機多年來主導著中國高端手機市場，但在中美科技競爭、中國全力投入自主研發下，最近iPhone在中國的銷量年降高達24%，學者直言，蘋果在中國的黃金時代已經結束。

紐約時報今天報導，長期以來iPhone手機在中國有一種地位象徵，但越來越多的證據表明，對中國人不再具有以前的吸引力。

在中國，每年的前6週歷來是消費者購買新手機的旺季，據分析智慧型手機市場的Counterpoint Research數據，中國今年前6週iPhone銷量與去年同期相比下降24%。與此同時，作為蘋果在中國的主要對手之一，華為的銷量猛增了64%。

近10年來，中國一直是僅次於美國的最重要的iPhone市場，約占蘋果銷售額的20%。分析認為，現在一系列因素削弱了蘋果在中國市場的地位，包括消費者減緩支出，中國政府要求人們避免使用美國公司製造的設備的壓力越來越大，以及中國手機龍頭廠商華為的復興。

韋德布希證券（Wedbush）的蘋果分析師艾夫斯說，中國人總共擁有2.15億支iPhone，大約1.25億支的擁有者在過去3年沒有升級到更新的設備。

市場研究公司TechInsights的高級總監隋倩直言，「蘋果在中國的黃金時代已經結束」。最主要原因是中美貿易和科技的緊張關係日益加劇，地緣政治壓力不出現明顯緩解，蘋果將很難保持在中國市場的地位。

隋倩說，這不只是消費者的問題。兩個超級大國之間的相互競爭是大局改變的根本原因。

而對一些中國人來說，買手機更變成一種政治聲明。中國的網上出現有關爭論，例如使用iPhone是不是對中國科技公司不尊重，去年，據一些在中國政府部門工作的人表示，他們接到通知，不要在工作中使用iPhone。

另外，對中國消費者而言，華為的創新也可能讓蘋果的手機顯得枯燥無味。

報導指出，22歲的賈森．李（音）要更換iPhone 13 Pro Max時，他沒有去位於上海南京東路的蘋果店，反而直接去了街對面的華為旗艦店，在那裡他盤算著是否購買Mate 60 Pro。

他說：「我不想再用iOS」、「沒有太多新意。」

華為在美國政府的限制下，開發自己的無線通訊晶片和操作系統，最終研發出了Mate 60 Pro背後的技術。另外，華為的操作系統一直對中國購物者具有吸引力，許多中國最大的科技企業專門為其開發了應用程序，進一步將中國用戶與境外使用的平台隔離開來。

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另外，2018年，華為首席財務官孟晚舟在美國要求下被加拿大當局逮捕，美國指控她在華為的伊朗業務上誤導了銀行。現年38歲的遲淼淼（音）最近買了一部華為Mate 60 Pro作為自己的第2部手機。他說，「華為是我們自己的品牌，由於這次政治事件，中國人應該團結起來」。

對此，蘋果對在中國面臨的挑戰已做出回應，執行長庫克（Tim Cook）近日出席上海靜安寺附近一家蘋果專賣店為一群蘋果粉絲舉行的盛大開業儀式；蘋果還表示，正在擴建公司在上海的應用研究實驗室。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1130326