小米旗艦14搭載徠卡鏡頭 登台銷量估雙位數成長

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（中央社記者江明晏台北14日電）小米今天在台發表Xiaomi 14系列旗艦機，搭載新一代徠卡Summilux 四鏡頭，小米表示，旗艦銷售向來是小米的「短板」，盼跳脫性價比，開拓高階市場，預估今年旗艦機在台銷售量將比上一代雙位數成長。

中國手機品牌小米今天在台舉行發表會，推出年度旗艦機Xiaomi 14系列；小米集團與徠卡公司於 2022 年正式建立策略夥伴關係，今年小米14 Ultra 搭載新一代徠卡Summilux 四鏡頭，支援六種不同拍攝焦段，並搭載 Snapdragon 8 Gen 3 處理器，整體效能提升 32%，也推出小米首個 AI 演算平台Xiaomi AISP。

小米台灣總監蔣坤揮今天受訪時表示，小米旗艦機在中國與國際市場銷售表現有感成長，去年13系列第一個月在中國銷售超過百萬台，今年小米14除了規格升級，也在價格上「讓利」，小米14 Ultra售價新台幣3.49萬元，價格比上代便宜，期望藉此帶動小米旗艦機在台銷售雙位數成長，穩紮穩打，提高小米高階手機的滲透率。

針對台灣手機市場，他表示，近幾年出現量能萎縮，顯示市場發展逐步成熟，但高階旗艦機的部分還是很有空間，這一個部分雖然是小米的「短板」（弱項），但也看好成長性和爆發性很強。

他觀察，目前消費者在小米購買手機的價格帶，通常落在7000元、8000元附近，期望消費者透過體驗行銷，升級購入更高階的產品，跳脫單純的性價比，開拓高階市場，帶動小米今年在台整體營業額繼續成長。

他也表示，小米十分看好今年台灣穿戴市場，而小米手環、手錶在台灣銷售表現一直非常好，也認為這塊市場很有成長性，小米也力推多款產品因應。

在展店策略方面，小米近期開幕西門町實體據點，為小米在台灣第四家直營店，目前觀察疫情後，線上銷售成長放緩，消費回歸實體，將持續評估全台商圈，持續拓展實體門市。

此外，小米啟動造車計劃多年，近期已端出成果，將於3月28日正式推出小米汽車SU7上市，至於海外銷售計畫則仍未曝光。（編輯：林興盟）1130314