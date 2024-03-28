小米汽車上市 公開叫陣特斯拉

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（中央社台北28日電）小米今晚舉行發表會，宣布SU7純電動汽車正式上市，成為全球首家自行研發製造智慧汽車的手機大廠，在中國引發轟動。小米SU7售價人民幣21.59萬元（約新台幣96萬元）起跳，比市場預期要低。

據小米直播，小米董事長雷軍在會中發表多項號稱優於特斯拉（Tesla）Model 3的數據，公開叫陣意味濃厚。他還說，小米SU7設計時直接鎖定保時捷（Porsche），是50萬元以下最速量產車，比保時捷純電跑車Taycan Turbo還快。後者在中國的建議售價是151.8萬元起。

雷軍2021年3月30日宣布造車，宣稱將打造一款能夠媲美保時捷和特斯拉的夢幻車。小米SU7去年曝光，並非時下熱門的休旅車，而是一輛四門轎跑車，具有Cd 0.195超低風阻，外型明顯具有Taycan與Model 3的神韻。

據發布，小米SU7頂規性能版，0到每小時100公里加速不到3秒，只要2.78秒；0到200公里加速僅需10.67秒；最高車速達到265公里。

雷軍還號稱，小米SU7的續航性能「遙遙領先」，單電機車型續航里程依中國官方測試標準達700公里；雙電機車型則達810公里。

在充電速度方面，Max版快充15分鐘就能行駛510公里；標準版充電15分鐘也可行駛350公里。

雷軍在直播中提出多項SU7鎖定特斯拉Model 3的主要性能表，叫陣意味濃厚。他還提到，SU7配備的高效能電池，在低溫零下15度加速，只慢0.5秒，但特斯拉Model 3則慢3.05秒；SU7的全景天窗在攝氏38度下曝曬1.5小時，車內溫度比特斯拉Model 3低12度。

在智慧安全方面上，除了每輛SU7均搭載16項主動安全配備，還搭載小米的「小愛」人工智慧大模型，具備辨車、找手機等多項功能，並實現從識別到理解再到生成的全鏈路大模型語音交互，不僅能望文生圖，還可融合車的位置、方向、視覺等訊息。

雷軍還表示，小米SU7將支持無線CarPlay，支持iPad上車，「蘋果用戶開小米汽車，也有很好的體驗」。車內還配備56寸的HUD、冰箱以及自行設計的手機支架。

小米發布會轟動中國，今晚直播躍為社交媒體最熱門話題。除了售價比預期低引發好評，小米今晚還一口氣發布9種車色與4種內飾顏色，並提供4種輪框選擇，也讓「米粉」驚艷叫好。

小米在發布會後宣布，小米SU7上市27分鐘，訂單突破5萬輛。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130328