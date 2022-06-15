更多編輯台推薦新聞：
書摘／50歲才開始存退休金不嫌晚 儲蓄比投資更重要
生活

書摘／50歲才開始存退休金不嫌晚 儲蓄比投資更重要

美股續挫遁入空頭市場 何謂熊市牛市一次看懂
證券

美股續挫遁入空頭市場 何謂熊市牛市一次看懂

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
111年學測
新聞專題
111年學測1/64

111年申請入學醫學系缺額破百 台大等9校未足額錄取

2022/6/15 10:17（6/15 10:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
111學年度大學申請入學管道統一分發結果15日公告，醫學系（自費生）有11校參與招生，台大醫學系等9校未足額錄取。圖為台大校門。（中央社檔案照片）
111學年度大學申請入學管道統一分發結果15日公告，醫學系（自費生）有11校參與招生，台大醫學系等9校未足額錄取。圖為台大校門。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北15日電）111學年度大學申請入學管道統一分發結果今天公告，醫學系（自費生）有11校參與招生，台大醫學系等9校未足額錄取，合計出現117個缺額。

大學甄選入學委員會今天公告111學年度大學申請入學管道統一分發結果，今年有2195校系參與招生，提供5萬5810個名額（不含外加），總報名人數為8萬1350人，4萬6875人獲分發，報名分發率57.62%。

申請入學醫學系自費生，有11校參與招生，提供604個名額，5256人次報名，487人獲分發，有117個缺額，僅2校足額錄取，台大、成大、陽明交大等9校的醫學系都有缺額。

醫學系公費生有9校參與招生，提供65個名額，1501人次報名，50人獲分發，出現15個缺額，僅4校足額錄取，台大、成大、陽明交大等5校的醫學系都未足額錄取。

大學甄選入學委員會今天也公告繁星推薦第8類學群（醫學系、牙醫系）錄取結果，繁星醫學系有11校參與招生，提供187個名額，612人次報名，最後分發187人；繁星牙醫系有7校參與招生，提供39個名額，274人次報名，分發39人。（編輯：陳政偉）1110615

延伸閱讀
大學申請入學放榜 111年分發結果網路查詢看這裡111年申請入學逾萬缺額5年新高 頂大缺額也破百111年申請入學分發率57.62% 1023人採防疫外加錄取大學繁星推薦錄取率6成1 缺額919個創7年新低
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀