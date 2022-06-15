111年申請入學醫學系缺額破百 台大等9校未足額錄取

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

111學年度大學申請入學管道統一分發結果15日公告，醫學系（自費生）有11校參與招生，台大醫學系等9校未足額錄取。圖為台大校門。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北15日電）111學年度大學申請入學管道統一分發結果今天公告，醫學系（自費生）有11校參與招生，台大醫學系等9校未足額錄取，合計出現117個缺額。

大學甄選入學委員會今天公告111學年度大學申請入學管道統一分發結果，今年有2195校系參與招生，提供5萬5810個名額（不含外加），總報名人數為8萬1350人，4萬6875人獲分發，報名分發率57.62%。

申請入學醫學系自費生，有11校參與招生，提供604個名額，5256人次報名，487人獲分發，有117個缺額，僅2校足額錄取，台大、成大、陽明交大等9校的醫學系都有缺額。

醫學系公費生有9校參與招生，提供65個名額，1501人次報名，50人獲分發，出現15個缺額，僅4校足額錄取，台大、成大、陽明交大等5校的醫學系都未足額錄取。

大學甄選入學委員會今天也公告繁星推薦第8類學群（醫學系、牙醫系）錄取結果，繁星醫學系有11校參與招生，提供187個名額，612人次報名，最後分發187人；繁星牙醫系有7校參與招生，提供39個名額，274人次報名，分發39人。（編輯：陳政偉）1110615