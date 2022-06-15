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111年學測
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111年學測2/64

111年申請入學逾萬缺額4年新高 頂大缺額也破百

2022/6/15 09:58（6/15 10:52 更新）
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111學年度大學申請入學管道統一分發結果15日公告，今年共有1萬294個招生缺額。圖為111學年度學測考生進考場準備應試。（中央社檔案照片）
111學年度大學申請入學管道統一分發結果15日公告，今年共有1萬294個招生缺額。圖為111學年度學測考生進考場準備應試。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北15日電）111學年度大學申請入學管道統一分發結果今天公告，今年共有1萬294個招生缺額，是近4年新高，台大、成大、清大等頂尖大學缺額皆破百。

大學甄選入學委員會今天公告111學年度大學申請入學管道統一分發結果，今年有2195校系參與招生，提供5萬5810個名額（不含外加），總報名人數為8萬1350人，4萬6875人獲分發，報名分發率57.62%。

111學年度分發後的招生缺額共1萬294個（不含原住民、離島、願景計畫外加名額），比110學年度增加4029個，是近4年新高。

甄選委員會表示，今年招生缺額增加主因為名額增加269個，總報名人數卻減少4072人，且受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，有1023人改以防疫外加名額分發；各校系分發後的招生缺額與獲分發錄取生放棄的缺額，扣除「繁星推薦」增額錄取名額後，將回流至大學分發入學。

觀察各校缺額比率，甄選委員會資料顯示，3校缺額比率大於50%，25校缺額介於20%至50%間，都比110學年增加，僅1校（台北藝術大學）零缺額，和110學年持平；不少頂尖大學缺額破百，如台灣大學（176缺額）、成功大學（298缺額）、清華大學（193缺額）、陽明交通大學（202缺額）。（編輯：謝雅竹）1110615

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