學測自然搭時事 諾貝爾獎、疫苗與中和抗體入題

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（中央社記者許秩維台北21日電）學測今天第2科考自然，試題結合生活、時事或科學探究，例如110年諾貝爾物理學獎和化學獎、電磁天平、血流儀、溫室效應、疫苗注射對中和抗體產生量的影響等入題。

111學年度學科能力測驗今天舉行第1天考試，下午考科為自然。大學入學考試中心邀請高中老師入闈協助審題。

根據大考中心提供的資料，入闈高中教師表示，物理試題結合生活與科學發展相關題材，例如颱風路徑、晶片卡感應原理、血流儀、電磁天平等，幫助學生留心生活周遭的科學現象；另外也結合時事，例如取材2021年諾貝爾物理學獎，利用簡化的天氣模型探討溫室效應等。

今年物理試題有不少題目與科學探究相關，入闈高中教師舉例，考電磁天平時，藉由敘述讓學生參與操作過程，測驗實驗重現的方法；考血流儀時，則讓學生扮演醫生角色，藉由物理數據判讀推測生理現象和成因；物理試題難易適中，以觀念為主、計算為輔，具鑑別度。

化學試題方面，入闈高中教師指出，除了著重學科基礎概念和實驗細節，同時融入跨科探究題材，例如全球暖化、水污染的處理、對黑碳的分析及其對環境的影響等；另外，2021年諾貝爾化學獎也入題，但考題只涉及基本知識觀念（生物體中的催化劑－酶）。

入闈高中教師提到，有部分試題條件設定跳脫傳統框架，令人耳目一新，也提示學生若需某些實驗數據或條件，未必只有單一方法可行；試題也注重詮釋圖表分析的邏輯思維，代表學生學習上要更確實，不能使用選項推出答案的投機方式作答，否則可能掉入誘答陷阱。

至於生物試題，入闈高中老師認為，取材廣泛多元，例如細胞構造與功能、核酸結構等基本觀念，還有遺傳法則、天擇理論等經典理論和實驗，也有應用雷射光探討飲酒對生理影響的日常生活運用，還有疫苗注射對中和抗體產生量的影響與病毒來源等時事或科學新知議題。

入闈高中老師表示，生物試題著重科學知能與探究素養，強調概念理解和邏輯推理，多數題目和選項需要閱讀理解、分析思考、邏輯判斷和解釋推理才能解題；圖表資訊圖也增加，更涵蓋顯微照片、曲線圖等不同類型的視覺表徵，整體難易適中且具鑑別度。

至於地球科學試題，入闈高中老師提到，取材結合生活情境和科學時事，例如鋒面和颱風的衛星雲圖、漁民於冬季在河口捕撈鰻苗、登陸火星地表的探測器等；另外也有科學研究情境試題，例如提供數層不同高度的海階、貝類定年資料，讓學生分析海岸與地震抬升的關連。（編輯：管中維）1110121