學測數學A考快篩試劑檢驗誤判率 試題難易適中解法多元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北21日電）學測今天第1節考數學A，部分試題結合生活情境，例如考如何降低快篩試劑檢驗的誤判率，結合時事議題，整份試題難易適中，計算不繁雜，部分試題解法具備多面向。

111學年度學科能力測驗今天舉行第1天考試，上午考科為數學A，大學入學考試中心邀請高中老師入闈協助審題。

根據大考中心提供的資料，入闈的高中教師表示，數A考科測驗範圍與數B考科相較，最大差異在11年級多了空間向量的運算、三階行列式、平面方程式、空間中的直線方程式、三元一次聯立方程式等單元。

取材方面，入闈高中教師提到，部分試題結合生活情境，例如第1題考選取不同口味的冰淇淋組合數，第5題考如何降低快篩試劑檢驗的誤判率時事，第13題以遊戲抽卡機制考計算期望值，第15題以政府徵收土地，並計算土地面積的變化。

學測21日第1節考數學A，部分試題結合生活情境，例如考如何降低快篩試劑檢驗的誤判率。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）

入闈高中教師指出，部分試題測驗單一概念，鼓勵學生勇於下筆作答，例如第1題只需具備簡單的選取組合概念就可作答；部分試題解法則非單一面向，例如第2題與第4題，可利用對數律求解，也可使用指數律、常用對數解答，部分試題解法具備多面向，也是這份試題的一大特色。

今年學測首度新增包含選擇題和非選擇題的混合題型，入闈高中教師表示，數A在混合題型的非選擇題中，出現畫圖試題，考生只要讀懂題幹說明，就能理解掃描棒所掃描的區域位置，不但試題創新，也結合生活概念作答。

入闈高中教師認為，今年數A試題不會太艱難或劍走偏鋒，多選題也有引導式選項，提醒老師現場教學設計的方向，雖有計算題但並不繁雜，概念與計算並重，整體試題難易適中，除了評量基本概念外，也有可鑑別高分組考生能力的試題。（編輯：管中維）1110121