學測首日考數A、自然 考生須配合量體溫戴口罩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北21日電）今天是學測第1天考試，考科為數學A、自然。大考中心表示，考生應考須配合量體溫、戴口罩，經複檢後仍有發燒者，將安排防疫試場應試。

111學年度學科能力測驗訂於1月21日至23日舉行，今年學測共有6考科，考生可自由選考，今天考數學A、自然，數學A有8萬1620人選考，自然有7萬2214人選考。

為配合防疫，大學入學考試中心表示，考生進入各考分區時，須出示個人專用入場識別證及應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、居留證、護照、身心障礙證明等其中之一），並配合戴口罩、量體溫。

大考中心指出，考生初檢體溫如有發燒或呼吸道等症狀，將安排至複檢量溫站，複檢後如仍為發燒狀態，會將考生移至防疫試場應試。

考生進試場就座前，應確認已關閉鐘錶的鬧鈴功能，並取下穿戴式裝置（如智慧型手錶、智慧型手環等），同時將放在臨時置物區的行動電話完全關機（含關閉電源、鬧鈴、震動、提示音等所有功能），若考試鈴響後，發現考生行動電話未完全關機，則視同違規。

今年學測改採卷卡合一的A3答題卷，大考中心提醒，考生在預備鈴響就座後，應以目視方式核對答題卷的應試號碼、姓名及座位標示單上的姓名、應試號碼及報考科目均正確無誤；在考試開始鈴響前，不得翻閱試題本、答題卷，也不得書寫、劃記、簽名、作答。1110121