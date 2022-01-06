大學學測防疫規定一次看 試場降至36人、確診不能補考

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（中央社記者許秩維台北6日電）大考中心今天公布111學年度學測防疫規定，除了戴口罩、量體溫外，每間試場由42人降載至36人，考生進入試場前必須先消毒手部，確診考生不可參加學測。

111學年度學科能力測驗訂於1月21日至23日舉行，大學入學考試中心今天舉行111學年度學科能力測驗防疫措施線上說明會，由大學入學考試中心主任周兆民主持。

周兆民表示，今年學測有11萬6465人報考，學測包含6考科，以選考4科（34.23%）、6科（33.21%）、5科（29.62%）者居多；單科方面，則以國文（99.77%）、英文（99.7%）選考者最多，自然科（62%）選考者最少。

大考中心也於今天公布學測試場分配表，周兆民指出，各考（分）區學校統一於1月20日下午2時至4時開放查看試場，考生或家長進入各考（分）區要配合量體溫、戴口罩，發燒者不得進入；各試場皆於考前完成消毒，因此不開放進入試場內部查看座位。

周兆民提到，為避免人潮聚集，學測各考（分）區將採單一入口進場，但會設置多個量溫站，考試當天上午7時30分開始量溫；教育部提供考生每天1片口罩，所有試務人員、考生、特定陪考人員入場均須配戴口罩。

考生進考（分）區時，須戴口罩、量體溫、手部消毒，並出示個人專用入場識別證和應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、護照、駕照、居留證、身心障礙證明等之一），初檢如有發燒或呼吸道等症狀，將安排至複檢站，複檢後仍為發燒，將移至防疫試場應試。

為避免群聚，周兆民表示，學測不開放親友陪考，僅身心障礙、重大傷病、突發傷病考生可申請1名親友陪考；集體報名單位和考分區學校將組成考生服務隊，但人數會比110學測減少；每節考試預備鈴響時，監試人員會為入場考生噴酒精消毒雙手。

周兆民指出，學測每間試場人數由42人降載為36人；考生中午仍可外出用餐，但重新入場時須出示相關證件並配合量溫、消毒手部；在考（分）區內用餐的考生一律在原試場原座位使用隔板用餐，不可併桌或交談，餐後由服務人員協助桌面擦拭和消毒。

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大考中心也規劃於北、中、南、台東、花蓮、3離島等8個特定考（分）區安排隔離試場，居家隔離、檢疫或自主健康管理考生請與大考中心聯絡，以安排隔離試場，確診考生不可參加學測。周兆民提到，由於學測成績採5標換算，補考人數少恐無法對應，以往學測也未舉行過補考，因此今年也未規劃補考。

考生如為春節檢疫C專案（7+7+7）入境者的同戶內同住者，依規定於檢疫者返家期間，應加強自主健康管理7天，檢疫者檢疫期滿後，仍要一起自主健康管理7天，也請此類考生與大考中心聯絡，將安排隔離試場應試。（編輯：卞金峰）1110106