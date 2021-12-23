3.2萬考生報考兩次高中英聽 2成8成績等級提升

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（中央社記者許秩維台北23日電）大考中心今天公布111學年度高中英聽第2次考試成績，有3.2萬考生重複報考兩次英聽，其中28.15%考生此次成績等級提升，考生可從兩次英聽成績中擇優使用。

大學入學考試中心今天舉行線上記者會，公布111學年度高中英語聽力測驗第2次考試成績統計資料，共3萬9585人報名（不含大陸考場）；成績等級分為A級（幾乎完全聽懂）、B級（大致聽懂）、C級（約略聽懂）、F級（僅能聽懂少部分）。

大學入學考試中心副主任鄭中平表示，此次實際到考考生為3萬7180人，有10.62%考生成績達A級，43.1%考生達B級，37.64%考生為C級，8.64%考生為F級。

鄭中平提到，有3萬2053名考生重複報考兩次高中英聽，占第2次考試考生人數的86.21%；重複報考考生中，有28.15%此次成績等級提升，66.57%維持不變，5.28%等級下降，考生可從兩次英聽成績中擇優使用。

英聽測驗包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解等5種題型。

鄭中平指出，此次考生在圖片聽解題型平均得分率近8成4，表現最佳，其次依序是長篇聽解、簡短對話、對答、短文聽解，最低的是短文聽解，平均得分率僅5成5，後段考生在短文聽解表現較不理想，建議學校老師可針對這部分加強；而考生也可在成績單上，看到自己在各題型的表現。

大考中心試務召集人沈青嵩表示，此次英聽考試違規以未攜帶應試有效證件正本居多，依簡章規定扣英聽1題分；考生報考大考中心各項考試，務必攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、護照、居留證或身心障礙證明），學生證無論有無照片，都是無效證件。

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沈青嵩提醒，111學年度學測採答題卷卡合一，考生在預備鈴響就座後，請目視核對應試號碼、姓名與座位標示單是否吻合，考試開始鈴響後才可劃記與簽名，請勿污損或破壞答題卷上的應試號碼、姓名、條碼、定位點記號，若答題卷無法掃描辨識，考生須自負責任。

另外，111學年度學測也新增混合題型（含選擇題和非選擇題），沈青嵩提到，考生作答選擇題與非選擇題的作圖題時，應使用2B鉛筆，而作答作圖題以外的非選擇題時，可用黑色墨水筆，並以修正液（帶）更正。（編輯：陳政偉）1101223