大減1.2萬人 111學測考生11.6萬人創新低

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（中央社記者許秩維台北22日電）111學年度學科能力測驗考試將於明年1月21日至23日舉行，根據大考中心資料顯示，111學測約11.6萬人報考，比110學測減少1.2萬人，也創下歷年新低。

大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，111學年度學科能力測驗應考資訊查詢系統於今年12月23日上午9時起開放，考生可至大考中心網站查覽、列印，或以電話語音（02-23643677）查詢，報名資料有填寫手機號碼的考生，大考中心將主動發送簡訊，通知應試號碼及網路查詢連結。

應考資訊內容含考生姓名、應試號碼、身分證號、考區、試場、報名科目、考試日程及注意事項；大考中心也建議考生列印應考資訊，並於考試當日攜帶應試，以利查找試場，順利應考。

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大考中心表示，請考生查詢應考資訊後，務必確實核校資料，如發現姓名、身分證號、考試地區、報考科目等4項，有任一項與原報名資料不同者，應於12月27日前提出更正，更正後的資料將在111年1月6日更新於大考中心網站。

大考中心提到，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防疫需求，最遲將於考前2週公告防疫措施，考生可上大考中心網站查詢；有關111學測考試的測驗說明與試場規則，請考生務必詳閱大考中心網站公告的111學年度考試簡章專區的更新版簡章。（編輯：張芷瑄）1101122