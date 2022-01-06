大學術科考試試場分配表公布 防疫不開放陪考

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（中央社記者許秩維台北6日電）大學術科考試委員會聯合會今天公布試場分配表，1月25日至2月9日將舉行音樂、美術、體育各組考試，進考區須配合量體溫、戴口罩，不開放陪考。

111學年度大學術科考試委員會聯合會新聞稿指出，今年術科考生人數約8700名，比往年略減，以體育組4348名考生最多。

音樂組術科考試時間為1月25日至1月28日，考試地點包括台灣師範大學、台北教育大學大與台北市大學，今年因國家兩廳院場地歲修，聽寫、樂理考試統一在台師大進行，各科考場因場地布置與鋼琴調音緣故，不開放進入考場參觀。

美術組考試時間為1月27日至1月28日，與音樂組考期有兩天重疊，已協調音樂組為同時報考兩組的考生錯開應試日期。美術組考試地點包括師大附中、台灣師範大學、彰化師範大學、高雄師範大學。

術科委員會表示，美術組考試的畫板、吹風機由考區承辦學校提供，考生可自行攜帶充電式或電池式吹風機，但必須於考場規定吹風區使用，考前一天的下午3時至5時開放考生看考場（教室內不開放）。

體育組考試時間為2月7日至2月9日，考試地點為國立體育大學。

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因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，術科委員會提到，將加強各考區消毒與通風、管制進出動線；為減少人潮群聚，不開放親友陪考，各考區採實名制入場，考生憑准考證進入，進入各考區及試場應全程配戴口罩，體溫量測經複檢後仍發燒者，一律移至防疫試場或隔離考場應試。

另外，若身心障礙或突發傷病考生有陪考需求，請依各組規定，檢附相關證明提出申請，陪考人數上限1人；音樂組術科考試開放音樂主修、副修考試的伴奏人員及協助搬運樂器人員入場，但必須依各考區規定事先申請，才可入場。（編輯：管中維）1110106