學測21日登場 天數考科節次題型答題卷皆有變革

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（中央社記者許秩維台北2日電）111學年度學科能力測驗將於1月21日至23日登場，原考2天增為3天，原為5考科6節次，調整為6考科7節次，並新增混合題型，採卷卡合一的新式答題卷。

配合108新課綱上路，111學年度也實施大學考招新制。根據大學入學考試中心資料，學測考試天數由2天增為3天，原為5考科6節次（國文選擇題、國寫、英文、數學、社會、自然），調整為6考科7節次（國綜、國寫、英文、數學A、數學B、社會、自然）。

大學入學考試中心表示，111學測將原數學考科改為數學A、數學B，數B適合低數學需求學生修習，數A適合其他數學需求學生修習；國文科包含國語文綜合能力測驗（原國文選擇題）與國語文寫作能力測驗，分節施測。

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題型方面，大考中心指出，111學測新增結合選擇題和非選擇題的混合題型，混合題型的非選題包含簡答、計算或說明，也可能有簡易作圖、表格填寫等；原學測採取分開的答案卡和答案卷，111學測則改採卷卡合一的新式答題卷，考生可同時作答選擇題和非選擇題。

大考中心提醒，111學測各節次考試時間規劃上，國語文綜合能力測驗改為90分鐘，比原國文（選擇題）增加10分鐘，其餘各科則和原學測相同；考量考試時間和新增混合題型，各考科會盡可能將試題總字數控制在近年學測平均附近，並適度調整選擇題量。（編輯：管中維）1110102