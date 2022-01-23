學測數學B較多生活題 考生普遍認為簡單

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（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）今天是學測第3天，數學B上午考完，有考生認為今年題目簡單，有背公式幾乎就能作答，也有考生分享，這次生活題很多，甚至用人際關係來考排列組合。

111學年度學科能力測驗數學B考科上午登場，11時考完，考生們帶著輕鬆心情步出考場，準備迎接下午的最後一個考科「社會」。

新竹女中鄒姓學生告訴中央社記者，今年數學B很簡單，與數學A的難易度相比落差很大，在學校所學的基本公式若夠熟悉，幾乎所有題目都可輕鬆作答。

新竹女中郭姓同學說，今年考題的難易度較歷屆簡單，作答時間很充足，考題中有很多都是常識及數學基本觀念，作答起來非常順手。

在新竹女中應考的竹東高中學生梁凱兆、林宜蓁共同表示，這次有很多生活化考題，例如計算比薩斜塔斜度、基地台或路燈該如何設置，甚至還用人際關係來考排列組合，感到有趣。

竹東高中學生黃彥淳說，今年考題較去年簡單，認為題目偏「素養導向」，整體來說考題難度屬於「中偏易」。（編輯：方沛清）1110123