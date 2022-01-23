學測第3天考數B、社會 進試場手機須完全關機

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（中央社記者許秩維台北23日電）今天是學測第3天考試，考科為數B、社會。大考中心提醒，放在試場內臨時置物區的手機務必完全關機，若考試鈴響後，發現考生手機未完全關機，則視同違規。

111學年度學科能力測驗訂於1月21日至23日舉行，今年學測有6考科，考生可自由選考。今天考數學B、社會，數B有9萬3874人報考，社會有9萬2748人選考。

為避免人群聚集，大學入學考試中心表示，將管制考場進出動線，並採單一入口進場，考生進入各考分區時，務必出示個人專用入場識別證及應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、居留證、護照、身心障礙證明等其中之一），同時配合戴口罩、量體溫。

考生初檢量溫時若有發燒情形或有呼吸道等症狀，將由試務人員先引導至複檢量溫站，原則上於10分鐘內完成2次複檢，如複檢量溫仍為發燒狀態，將引導考生移至防疫試場應試。

大考中心提醒，考生進試場就座前，應確認已關閉鐘錶的鬧鈴功能，並取下穿戴式裝置（如智慧型手錶、智慧型手環等），同時將放在臨時置物區的手機完全關機（含關閉電源、鬧鈴、震動、提示音等所有功能），若考試鈴響後，發現考生手機未完全關機，則視同違規。

考生在預備鈴響就座後，應以目視方式核對答題卷的應試號碼、姓名及座位標示單上的姓名、應試號碼及報考科目均正確無誤；在考試開始鈴響前，不得翻閱試題本、答題卷，也不得書寫、劃記、簽名、作答。（編輯：劉學源）1110123