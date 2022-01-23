補教：學測數學B中間偏易 未來恐吸引自然組跨考

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台北市補習教育事業協會23日邀請多名教師一同分析111年學測數學B試題，補教老師解創智（圖）認為難度合理、中間偏易，但沒有到非常容易。中央社記者陳至中攝 111年1月23日

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（中央社記者陳至中台北23日電）111年學測今天第一節考數學B，補教解題團隊認為難度合理、中間偏易，但沒有到非常容易；相較於21日數學A考得太難，未來可能會有更多自然組學生「跨考」。

今年學科能力測驗是以108課綱命題，首度分成數學A、數學B兩科，其中數學A適用「高數學需求」的數理化和部分商業學群，數學B則適用「低數學需求」的文法、社會科學、藝術學群。

台北市補習教育事業協會今天邀請多名教師一同分析111年學測數學B試題，預估5標依序為13、12、10、7、4，不論是與去年（110年）未拆分的數學科，或是與今年的數學A（1月21日考完）相比，各標都高出2到4級分。

補教老師解創智表示，數B有很多生活化的情境題，占總題數的一半；傳統文組學生較弱的向量、三角函數觀念，今年的題目都出得比較單純，沒有再另外包裝；整體而言是一份佈局均勻、語句易讀的試題，學生應該可以寫得很順利。

解創智指出，這份考卷中機率和排列組合占20分，這本就是文組的數學重點。另外新課綱新增的內容中，球面經緯度、單點透視法、三次函數圖形等有入題，比較可惜的是與經濟學相關的觀念，如成長型週期型數學模型，卻沒有考出來。

解創智也提到，今年數A考得很難，數B卻是中間偏易，可能會吸引未來幾年的數A考生加考數B，產生「跨考」的現象，畢竟數B的內容不用另外準備，而且是放在學測第3天，可以較輕鬆應考。

今年有趣的試題中，第17題考師生拍照的排列組合。解創智認為是常見的題目，對學生並不困難，比較要注意的是題目說有一男一女不愉快，照相時不能相鄰，但他們仍可站在老師的同一側，這個變數容易被忽略。

混合題第18到20題組，考世界著名斜塔的傾斜度，解創智認為是單純的直角三角形的邊角關係，課本都有類似題目，也算容易作答。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊指出，學測數B生活情境、素養題多，包括燈會閃燈布置、透視畫法、射擊遊戲等，與數A相比「友善度大大提高」。

全國教師會解題團隊認為這份試題整體較易，預估分數會較去年的數學（未分A、B）上升；試題較過往創新，體現出數A和數B的差異，也展現出數學科應有應用價值。（編輯：陳仁華）1110123

111年學測23日第一節考數學B，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊認為學測數B生活情境、素養題多，與數A相比「友善度大大提高」。（全中教提供）中央社記者陳至中傳真 111年1月23日