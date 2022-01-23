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111年學測
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111年學測5/32

學測社會重跨科整合 疫情、石滬、數位落差入題

2022/1/23 16:37（1/23 16:53 更新）
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111學年度學科能力測驗23日下午順利結束各科試程，學生們開心走出考場，興奮地對著鏡頭比出YA手勢慶祝。中央社記者王騰毅攝 111年1月23日
111學年度學科能力測驗23日下午順利結束各科試程，學生們開心走出考場，興奮地對著鏡頭比出YA手勢慶祝。中央社記者王騰毅攝 111年1月23日
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（中央社記者許秩維台北23日電）今天學測最後一科考社會，試題強調歷史、地理、公民的跨科整合能力，並結合生活與時事脈動，如COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、石滬設置原理、數位落差等入題。

111學年度學科能力測驗今天舉行第3天考試，最後一科考社會，大學入學考試中心邀高中老師入闈協助審題，教育部也邀請台北市高中歷史科、地理科、公民與社會科教師群舉行線上記者會，協助分析試題。

根據大考中心資料，入闈高中教師表示，歷史試題包含日常生活、學術探究、學習脈絡等情境，文字簡明順暢、易讀易懂；試題內容注重時代脈絡和重大課題，導入圖像、統計圖、地圖等不同形式文本，讓考生從多元角度理解。

入闈高中教師提到，地理試題著重生活素養，強調現實與學理概念的關連，如COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下的困難與變革、石滬的設置原理、美墨邊境議題等；試題內容多元且圖文應用多，包括地圖、照片、衛星影像等，例如以不同年份的衛星影像圖和Google街景照片來考推論地區變遷。

公民試題方面，入闈高中教師指出，素養題型結合多元素材，藉由圖案照片、統計資料圖表、調查結果等，考驗學生正確解讀資料和分析線索的能力；今年試題也強調跨科整合能力，歷史、地理、公民合作命題，使用史料或地理空間等素材，運用公民知識來檢視分析。

建國中學教師莊德仁表示，今年歷史試題屬於中間偏難，不少題目是閱讀思考形式，但如果考生基礎知識不足，就會很難判斷；今年跨科題命題靈活，涉及人群移動的相關題目較多，整體題數減少，有較多時間讓學生閱讀思考。

麗山高中教師廖偉國指出，今年地理特色試題就是用來捕魚的石滬地景，包括澎湖、桃園、新竹、苗栗的沿海都可看到，考生可將試題與實際地景對比；今年地理素養題型以強調學科知識、探究方法居多，中間難度的題數較多，地理試題整體難易適中，與前兩年差異不大。

內湖高中教師施立菁提到，公民試題多包含圖表判讀，合科命題不少且類型多元，加上選項誘答性高，因此公民試題難易適中但仍具鑑別度；命題取材生活化，如原住民族的刻板印象、女性財產繼承與參政權益保障、數位落差、資訊接觸使用機會不平等入題，貼近生活和時事脈動。（編輯：陳仁華）1110123

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