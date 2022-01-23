學測社會科 補教認為難度持平、手寫挑戰高

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111學年度學科能力測驗23日下午順利落幕，補教業解題團隊在記者會中分析最後一科「社會」試題，認為整體難度和去年持平。中央社記者陳至中攝 111年1月23日

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（中央社記者陳至中台北23日電）111年學測社會科，補教解題團隊認為整體難度和去年持平，歷史、地理題偏易，但公民題難度提升，手寫題尤其有挑戰，建議高中生要多看時事、練習評論和分析。

台北市補習教育事業協會今天邀請羅文、李威立、曾上杰、簡孚等多名教師一同分析111學測社會科試題，推估5標依序是13、12、10、8、6（滿級分15），和去年差異不大。

補教老師簡孚表示，今年考題選擇題歷史、地理部分偏易，公民的難度有提升，但考量增加手寫題，對考生的挑戰大幅提昇，綜合調整後認為難度應和去年持平。

簡孚提到，今年「合科」題非常多，各科要融會貫通才能順利作答，不只是考知識正確性，還要回頭看題幹，才能正確選出答案。建議未來學生要認真培養閱讀能力，維持對社會議題的關注，才能在學測有良好表現。

曾上杰提到，歷史題部分跟以往一樣以台灣史為重，但今年記憶題變少，轉以文化內涵和社會現象為重，特別強調文化變遷與遷徙現象，對閱讀能力要求高。

地理題部分，李威立認為新出現的手寫題難度不高，可從題幹擷取文字輕鬆作答。生活題則較多，例如32、33題考石滬開口的方向，要考慮到漲潮時要有最大海水量進來，退潮時魚群要被石滬的「伸腳」阻擋，這是課本不可能教到的，考驗考生臨場閱讀和判斷。

公民部分，羅文指出法律題變少，只有4題；人權議題以前都會出2、3題，且是新課綱強調的主題，今年卻沒有出到，較為可惜。手寫題是最為困難的部分，有幾題無法從題幹中明顯看出答案，考驗閱讀理解。建議考生以後看新聞要多嘗試練習寫出自己的分析和看法，提早為手寫題做準備。

羅文指出，52題解題老師出現嚴重爭論，森林野火造成葡萄酒供給減少，理論上價格要上升，但題目沒有說明「價格不變」的原因，不知是政府管制還是買氣降低，學生可能會因資訊少而困惑。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）認為，學測社會科試題靈活，沒有明顯的史地公題目區塊，考生須具備跨科、跨冊整合能力，重視時事議題，並在非選擇題部分有良好的論述能力，才能夠拿高分。

全中教也提到，去年試題字數是1.5萬字，今年為1.7萬字，題幹和選項敘述都變長。原住民議題有4題，可能是歷年最多；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也有4題。

全國教師會解題團隊則認為，跨科整合是學測趨勢，例如第34、35題以清代官僚日記的歷史為題幹，考的卻是地理的環境負載力與人口成長。今年試題重視族群互動與人群移動，是新課綱素養題的典範之作，整體難度是「中間偏難」。（編輯：方沛清）1110123