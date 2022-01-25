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學測非選題以2B作答 大考中心：能辨識就給分

2022/1/25 17:36
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（中央社記者陳至中、許秩維台北25日電）今年學測推動「卷卡合一」，家長團體反映，許多考生擔心以2B鉛筆作答非選擇題會被扣分。大考中心主任周兆民今天表示，經掃描能讓閱卷人員辨識內容，就給分。

全國高級中學家長大聯盟（全高聯）今天發布新聞稿指出，111年學科能力測驗推動「卷卡合一」，選擇題、非選題交錯，全高聯近來接到多名家長反映，考生考試時過度緊張或寫得太順，忘記換黑色原子筆，而以劃卡的2B鉛筆作答非選擇題。

全高聯指出，答案紙上只註明非選擇請用黑色墨水筆作答，考試說明也沒有明確指示不能用2B鉛筆，呼籲大考中心考量學生打拚2年準備這一次考試，對於以2B鉛筆作答非選擇題的狀況，只要在掃描後能明顯辨識書寫內容，就應不扣分。

對此，大學入學考試中心主任周兆民今天接受中央社電訪表示，學測非選擇題給分標準，主要是看考生用筆書寫作答後，經過掃描能否讓閱卷人員辨識出內容，只要能辨識就會給分。

周兆民提到，作圖題就建議用2B鉛筆作答，如果使用墨水筆，劃錯時用修正液（帶）更正，答題卷上的參考資訊可能不見，閱卷就會有困難。（編輯：陳仁華）1110125

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