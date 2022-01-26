學測混用2B、墨水筆惹議 大考中心：考前有宣導

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（中央社記者陳至中台北26日電）今年學測推動「卷卡合一」，選擇題、非選題交錯，考生混用2B、黑色墨水筆造成爭議。大考中心主任周兆民今天說，考前已宣導，大原則是經掃描能讓閱卷人員辨識內容，就會給分。

全國高級中學家長大聯盟（全高聯）25日發布新聞稿指出，111年學科能力測驗推動「卷卡合一」，接到多名家長反映，考生考試時過度緊張或寫得太順，忘記換黑色原子筆，而以劃卡的2B鉛筆作答非選擇題，擔心會因此扣分。

大考中心主任周兆民今天在線上記者會表示，答案卷如何劃記、作答，簡章上都有明確寫明，且歷來宣講也都有說明，非選題（做圖題以外）希望以黑色墨水筆作答，會比較清晰；考生若以2B鉛筆作答，掃描後能讓閱卷人員辨識出內容，也會給分。

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至於選擇題和非選的做圖題，建議使用2B鉛筆，周兆民解釋，若用黑色墨水筆，可能會遮蔽格子的參考點，造成掃描辨識的問題。

今天線上記者會上，周兆民特別呈現出幾張答案卷例子，其中一題做圖題有提供「網格」，讓考生對著畫，如果使用2B鉛筆，劃錯擦掉即可；若使用墨水筆，修正液（帶）就會遮掉一些網格，可能影響閱卷，但只要閱卷委員認為可以辨識出原來網格、橫座標等，還是會給分數。（編輯：張雅淨）1110126