學測拚個人申請 專家估台大門檻54級分

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111學年度學科能力測驗23日下午順利落幕，最後一科考試結束鐘聲響起後，學生們陸續走出考場，開心迎接期待已久的寒假春節。中央社記者王騰毅攝 111年1月23日

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（中央社記者陳至中台北23日電）111學年度學科能力測驗今天全數考完，成績預計3月1日揭曉，升學輔導專家推估採計數學A的校系，台灣大學門檻約為54級分，清華大學、陽明交大則是53級分。

今年是新型學測第一年，首度分成數學A、數學B兩科，其中數學A適用「高數學需求」科系，包括傳統的自然組（理工醫農），以及台大、政大等校的商管學院；數學B則是文法、社會科學、藝術學院，也有多校商管學院採計。

升學輔導專家劉駿豪表示，由於國文、英文、社會、自然等科難易度較穩定，估算落點的關鍵在於數A、數B。

劉駿豪指出，今年數A考得較難，和110年接近，建議考生目標若是採計數A的校系，應參考110年個人申請第一階段的過篩分數（門檻）；今年數B較容易，和108年接近，建議考生目標若是採計數B的校系，則應參考108年的過篩分數。

醫學、牙醫、中醫系部分，劉駿豪估計57級分（國、英、數A、自然）有機會，比去年下降約1級分。採計數A校系的門檻，台大預估落在54級分，清華大學、陽明交大53級分，成功大學51級分，中央、中興、中山、中正等校50級分。

採計數B的熱門校系（國、英、數B、社會等4科），劉駿豪預估台大法律門檻為59級分，政大法律57級分，政大傳院（社會組）55級分，台師大教育心理55級分。

至於社會組未採計數B的熱門校系（國、英、社會等3科），劉駿豪預估台大外文門檻為44級分，台大社會44級分，台大歷史43級分。

劉駿豪表示，數B是今年估算落點的「不確定因素」，因為很難斷定有多少自然組學生「跨考」，這些人在「個人申請」不會用到數B成績，卻會影響組合累計人數。

今年商管校系採計較為混亂，劉駿豪推論，採計數A的校系可能沒想到今年會考得那麼難，個人申請第一階段過篩分數可能沒那麼好看，明年可能會調整回採計數B。

對學生來說，如果目標是台大、政大的商管學院，數A卻考得不理想，劉駿豪建議不用太灰心，「個人申請」該填還是要填，不用太妥協。如果沒錄取到理想校系，此時要再拚分科測驗數甲，機會有點渺茫，建議可將考試分發入學的目標改為不採數甲的分組，例如台大工商管理系企業管理B組。（編輯：張雅淨）1110123