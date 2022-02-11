學測閱卷動員1044人 歷時12天寫新紀錄

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（中央社記者陳至中台北11日電）111年學科能力測驗適逢考招改革，各科都有非選題，使人工閱卷工作量大增，大考中心動員1044名閱卷委員，前後要花12天看完144萬餘個圖檔，寫下學測史紀錄。

大考中心今天在線上舉行學測非選題閱卷說明會，大考中心主任周兆民表示，111年學測是有史以來閱卷規模最大一次，由於推動卷卡合一，每一考科都有非選擇題。

周兆民表示，由於工作量龐大，閱卷工作從農曆春節前就已開始，從1月27到29日閱卷3天，年後則是從2月7到15日閱卷9天，前後加起來12天，比以往學測都要來得多。

大考中心總共動員1044名閱卷委員，分成16個題群，例如社會科就分成6個題群，一共有144萬餘個圖檔要透過電腦閱卷完成評分。

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國文科閱卷召集人、政大中文系教授林啟屏表示，今年參與國文科閱卷的委員，都是各大學中文系、國文系、語文教育系或通識教育中心教師，共159人，分為12組，每一大題6組，採分題閱卷。

英文科召集人、政大英文系教授賴惠玲表示，今年有151人參與英文閱卷，1月27日先召開評分標準制訂會議，經過一整天討論後訂出評分標準，並選出合適的標準卷及試閱卷，並編製成閱卷參考手冊，以供閱卷委員共同參閱。（編輯：陳政偉）1110211