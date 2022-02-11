學測英文考理想公園樣貌 邏輯連貫完整是關鍵

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（中央社記者陳至中台北11日電）111年學測英文科作文提供2張圖片，要考生說明心目中理想公園的樣貌與特色。閱卷老師指出，論述沒有任何設限，關鍵在於內容是否具體完整，以及邏輯組織的連貫性、句法用字是否適切等。

學科能力測驗英文科非選擇分兩部分，中譯英考寵物飼養議題，作文則提供2張公園圖片，一張是以人工遊具為主，一張則主要呈現出樹木、草地，要考生說明心目中理想公園的樣貌與特色，並解釋理由。

閱卷召集人、政大英文系教授賴惠玲表示，「中譯英」測驗考生是否能以英語描述生活情境及對動物的關懷，使用的字大都在詞彙表4級之內，句型也是高中生熟悉的範圍，中等以上考生使用正確句型並注意用字、拼字，應能拿到理想分數。

作文部分，賴惠玲提到，兩圖的公園形式都有考生喜愛，也有人結合兩者優點，或提出另外的模式，寫作上沒有設限，只要能夠寫出心目中的理想公園就行。

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賴惠玲舉例，有考生希望公園提供綠化、寬闊的環境，讓人可以放鬆壓力、抒解情緒，也讓各年齡層的民眾都能找到寧靜；也有人著重公園的功能性，要能設計出合適的空間，舉辦各種體驗活動。

賴惠玲表示，英文作文考驗文字、創意、邏輯思考能力。評分原則著重在考生是否能運用所學的詞彙、句構，閱卷委員會根據內容是否具體完整、組織是否重點分明有連貫性、句構語法及用字是否適切、以及拼字與標點符號是否使用得當，作為給分的標準。（編輯：陳政偉）1110211