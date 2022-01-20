學測台大特殊試場151人應試 借國小桌椅助嬌小生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北20日電）111學年度學科能力測驗將於1月21日至23日登場，台灣大學特殊試場有151名考生，備有擴視機等設備，試務單位為會不由自主說話、唱歌考生準備單人試場，也為嬌小考生借國小桌椅。

各考分區（學校）今天下午2時到4時開放查看試場（教室），台大特殊試場為服務各種障礙別的考生，今天上午就陸續安排學生、家長查看，確定各種設備、桌椅都安排得宜。

台大教務處註冊註冊主任李宏森表示，今年台大特殊試場安排30間，其中有6間是單人試場。單人試場是為避免考生互相干擾，例如有考生會不由自主唱歌、一邊作答會一邊碎念、看到其他人抖腳會焦慮症發作、或是有社交恐懼症等。

其中一間200個座位的大演講廳，只安排1名考生應試，可以說是全台最大的單人試場。李宏森表示，該名學生骨骼發育不健全，身材特別矮小，台大校內沒有合適桌椅，還特別向鄰近的公館國小商借一套桌椅。

今年台大特殊試場沒有考生需要點字機，但有用到擴視機，可以放大試題數倍，讓視覺障礙考生可以順利應試。李宏森也提到，學測推動「卷卡合一」，除了要劃卡還要填寫文字，特殊試場提供「代謄」服務，劃記困難的考生可以用打勾、手寫ABC等方式作答。

其餘一些量身打造的試場服務，包括以磚頭為輪椅考生墊高桌子，為糖尿病考生準備血糖偵測器，也有考生因血管疾病，因而準備了氧氣瓶、呼吸器、製氧機應試。

李宏森提醒，今年答案卷上方須考生簽名，務必等到「考試鈴響後」再動作，不要一看到就急著簽上名字。

台大特殊試場總計151名考生中，有59人的障礙種類為神經發展障礙（自閉症、亞斯伯格症、過動症），另包括11人腦性麻痺，9人憂鬱症，7人焦慮症，7人視障等，也有服務糖尿病、腸躁症考生。（編輯：陳政偉）1110120

111學年度學科能力測驗21日起登場，20日下午開放查看試場，台灣大學特殊試場共有151名考生，試務單位為嬌小考生借國小桌椅，安排在一間200個座位的大教室中單獨應試。中央社記者陳至中台北攝 111年1月20日

111學年度學科能力測驗將於21日至23日舉行，20日下午開放查看試場，台灣大學特殊試場共有151名考生，為視障考生準備的擴視機已放置在座位上。中央社記者陳至中台北攝 111年1月20日