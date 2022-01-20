學測14考生正在隔離或檢疫 將安排到隔離試場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北20日電）111學年度學科能力測驗將於明天起一連舉行3天，受到COVID-19疫情影響，統計已有14名考生處於居家隔離等狀態，將安排到隔離試場。如果考生確診，則不能參加考試。

大考中心今天向媒體表示，自109年1月爆發COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情以來，大考中心已有多次舉辦萬人大型考試的經驗，111學年度學測將遵照中央流行疫情指揮中心及教育部各項防疫規範，以最高防疫規格舉行。

根據大考中心截至今天下午3時30分統計，共有14名考生處於居家檢疫、居家隔離、自主健康管理及加強自主健康管理等具感染風險的狀態，將比照過去幾次入學考試，安排到隔離試場應試。

大考中心表示，上述考生會規劃獨立動線、搭乘防疫車隊，或依地方政府作業流程往返考場。如果有考生確診，依規定不能應考，後續將透過大學招聯會擬定的補救措施，以外加名額錄取。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

大考中心也提醒，考生如果確診或被匡列為居家隔離等狀態，應主動與大考中心聯絡，如果私自外出應試，最重可處取消考試資格，也會通知政府相關單位進行後續處理。

學測成績會用於繁星推薦、申請入學、分發入學等3個入學管道，大學招聯會已於日前公布各管道的補救措施，基本延續去年作法，採外加名額、增加書面審查、調整占分比的方式因應。（編輯：陳清芳）1110120