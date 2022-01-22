學測國綜融入性平、原民教育 斯卡羅族入題

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（中央社記者許秩維台北22日電）今天學測第2節考國綜，環境教育、原民教育、性平教育等新課綱關注的各項議題也入題，例如第4題考斯卡羅族，也呼應電視劇「斯卡羅」，引發大家關注原民歷史文化。

111學年度學科能力測驗今天舉行第2天考試，第2節考國語文綜合能力測驗，大學入學考試中心邀請高中教師、試考生入闈審題。

入闈高中教師表示，今年國綜的文言與白話素材約各占一半，基本語文知識題約25%，篇章閱讀與賞析能力檢測約75%；除了「論語」、「孟子」等傳統經典外，外國翻譯著作、法律判決文、政府公告與規章等課外素材也入題。

試題特色方面，入闈高中教師指出，今年國綜有多元的閱讀形式，包含不同文章的組合，符合生活上類型與訊息眾多的閱讀樣態；環境教育、原住民教育、性平教育、法治教育等也入題，呼應新課綱關注的各項議題，如第4題考斯卡羅族歷史，「斯卡羅」也是近期台灣小說和電視節目引發大家關注原民歷史文化的題材。

入闈高中教師認為，今年選材深度與廣度兼顧，既有符合學科本質的專業素材，也有增廣見聞的多元題材；另外，傳統文本也出現新詮釋，例如清代作家蒲松齡的「聊齋志異．勞山道士」，結合另一部小說「閱微草堂筆記」，變成混合題型，評量考生的閱讀理解和訊息統整能力。

試考生則提到，今年國綜取材結合社會議題，如扣合熱門電視劇「斯卡羅」，討論原住民族的歷史與文化認同；第14至17題結合課綱選文和女性詞人所撰文評，引導學生以多元角度思考性別議題；試卷並無刁鑽題目，仔細閱讀文本後就可作答，整體難易適中。（編輯：張芷瑄）1110122