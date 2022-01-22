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111年學測
新聞專題
111年學測3/16

學測英文考外送、疫苗接種副作用 作文描述理想公園

2022/1/22 12:54（1/22 13:20 更新）
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111學年度學科能力測驗22日進入第2天考試。中央社記者鄭清元攝 111年1月22日
111學年度學科能力測驗22日進入第2天考試。中央社記者鄭清元攝 111年1月22日
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（中央社記者許秩維台北22日電）學測今天上午考英文，試題取材廣泛，選文涵蓋人文、科技、生活等面向，例如外送食物、米其林餐館、慶祝媽祖生日的廟會、疫苗接種產生副作用等入題。

111學年度學科能力測驗今天舉行第2天考試，上午考科為英文，大學入學考試中心邀請高中教師入闈審題，教育部則邀台北市高中英文科教師群舉行線上記者會，協助分析試題。

入闈高中教師表示，英文試題取材廣泛，選文包含人文與科技面向，例如英國開始成立的書城、奧運難民代表隊選手的故事、飛機採圓弧型窗設計的原因、工地帽的發明與演變等，並結合外送食物、米其林餐館、慶祝媽祖生日的廟會活動、疫苗接種產生副作用等生活議題。

成功高中教師陳國泰指出，今年文意選填考電影特技人員發展史，難易適中，只要掌握選項詞性和字義就能作答；而篇章結構往年為指考題，今年首次在學測出現，但難度比指考簡單，考生要細心看上下文，有些選項得讀到後面關鍵字才能作答。

建國中學教師劉家慧提到，閱讀測驗往年是4篇，因今年新增混合題型而變成3篇，取材包括非洲部落文化、工地安全帽演進、斑馬魚研究對虹膜再生醫學的貢獻，第42題考文章中哪些名詞是指工地安全帽，具鑑別度；混合題型考奧運難民選手的介紹，題目難易適中。

非選擇題部分，中譯英考寵物飼養議題，要求考生將「飼養寵物並非一項短暫的人生體驗，而是一個對動物的終生承諾」、「在享受寵物所帶來的歡樂時，我們不該忽略要善盡照顧他們的責任」翻譯成正確、通順、達意的英文。

（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）
（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）

英文作文提供2張公園圖片，圖A有溜滑梯等兒童遊具，圖B以樹木、草地為主。請考生依據2張圖片的內容寫英文作文，第1段描述圖A和圖B的公園各有何特色，第2段說明心目中理想公園的樣貌與特色並解釋理由。

成淵高中教師李宜樺表示，中譯英主題考飼養寵物的責任感，貼近考生生活經驗；作文第1段要求敘述圖片特色，建議可用一些感官細節說明，並提出2張圖片的相異、相同處和優缺點，第2段則要考量理想公園能否符合多數人需求，需要考生的創意和思考來解決問題。

台北市高中英文科教師群認為，今年首次考新式學測，題目都很友善，加上去年學測英文較難，預估今年5標有機會比去年提升。（編輯：張芷瑄）1110122

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